Ley de Alquileres: “Esperamos que sean objetivos y equitativos porque acá hay dos partes involucradas, el inquilino y el propietario”

Julia Azoya, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, comentó que continúa el debate en el Senado y que se analizan las modificaciones que se realizarán en la ley de alquileres puesto que hay varios puntos a tener en cuenta: la falta de créditos hipotecarios, la alta demanda y "el consenso", remarcó.

El debate sobre la Ley de Alquileres, que ha mantenido en vilo a inquilinos y propietarios en Argentina, continúa su curso en el Senado. Julia Azoya, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, compartió su perspectiva al respecto.

«Esperamos que sean expeditivos, en principio eso, porque en la medida que se dilata esto es como que se profundiza la agonía. Esperamos que sean lo más objetivos y traten de ser lo más equitativos posibles, porque acá hay dos partes involucradas, el inquilino, un propietario que quizás vive también en parte de ese alquiler, que es su ingreso», expresó Azoya.

Asimismo, indicó que la Ley de Alquileres vigente, la 27.551, no se adapta completamente a la realidad del mercado. «Esta ley, lastimosamente, no termina de acomodarse a la realidad del mercado, no termina de ser absorbida por el mercado», añadió.

La vicepresidente también se refirió a la importancia de un diálogo constructivo entre ambas partes. «Si el inquilino es bueno, hay que cuidarlo, el inquilino tiene que de alguna manera acompañar también», comentó, subrayando la necesidad de considerar los intereses de ambas partes en una relación contractual.

Respecto a la incertidumbre que rodea a inquilinos y propietarios, Azoya mencionó la posibilidad de la prórroga como una opción válida en algunos casos. Sin embargo, enfatizó la importancia de encontrar soluciones a largo plazo que beneficien a ambas partes.

«La solución es que la gente tenga más casas y que pueda comprar más casas, y la verdad que está muy lejos, cada vez más lejos, la inflación cada vez está más alta y no hay créditos hipotecarios», señaló. También planteó la idea de ofrecer incentivos a los propietarios para mantener la inversión en bienes raíces y evitar que busquen alternativas que aumenten el costo del alquiler.

En cuanto a la celeridad en la justicia, Azoya destacó la importancia de agilizar los procesos relacionados con los alquileres. «Si todas esas cosas de alguna manera se agilizarán, consideramos que sería como que rodaría la rueda más fácil», concluyó.

