Chiqui Tapia y el futuro de Messi en la Selección Argentina: “Lo veo jugando el Mundial 2026, sueño con eso”

El presidente de la AFA dejó en claro que se ilusiona con que la Pulga siga en el conjunto nacional hasta la próxima Copa del Mundo. "Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede", afirmó.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dejó en claro que se ilusiona con que Lionel Messi siga en la Selección Argentina hasta el Mundial de 2026 (Estados Unidos, México y Canadá), a pocos días del inicio de las Eliminatorias.

«Siempre va por más. Nunca te deja. Siempre te va sorprendiendo, va por más. Uno se lo imagina. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Me gustaría que esté. Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede jugar el Mundial del 2026», expresó en una charla en el evento Sports Summit Leaders.

En ese sentido, lo comparó con Luka Modric (símbolo del Real Madrid y la selección de Croacia) y Andrés Iniesta (excompañero de la Pulga en Barcelona): «Lo hace Modric para su equipo, la función la hizo Iniesta en Barcelona. Depende de él, de sus ganas, de que sienta lo que sienta. Lo veo jugando el Mundial, jugando en la posición que quiera jugar. Realmente lo puede hacer. Va a depender de lo que él quiera. Sueño con eso también».

Tapia contó detalles de su relación con Messi

Claudio Tapia reveló intimidades de su relación cercana con Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina. «Él es feliz con la Selección, viniendo al predio. Está muy contento con el grupo de compañeros, con el cuerpo técnico. Soy un afortunado de poder tener la relación que tengo con él. Es una relación de afecto», afirmó.

Además, reveló el diálogo que tuvieron tras el sorteo del Mundial de Qatar: «Él quiere ganar todo. Y uno también se propuso como dirigente ganar todo. ¿Qué más fácil que ayudándonos, entendiéndonos? Si a los 8 minutos que se sorteó, él ya sabía los cruces que podíamos tener. A los 8 minutos. Si teniendo al mejor, es lo mejor que te puede pasar».

«Compartimos y hablamos de lo que vemos a futuro, de cuáles son los próximos compromisos y cómo los vemos. Así hacemos con varios chicos. A mí me encanta verlo bien, verlo con nuevos desafíos y seguir ganando cosas. Es increíble. Jugó siete partidos y salió campeón. Está haciendo de un fútbol que muchos no miraban que lo mire todo el mundo. No es sólo lo comercial. No pasa», explicó Tapia. Y agregó: «Si él está bien, uno se siente bien. Compartimos cosas porque lo sentimos, no es forzado. Si te brinda la casa es por algo. Uno se siente realmente orgulloso y bendecido por tener la relación con él».

Los elogios de Tapia a Lionel Scaloni

Claudio Tapia definió a Lionel Scaloni como «un tipo muy especial, un gran líder, positivo» y destacó cómo se manejaba en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli: «Pude ver un rol importante durante el Mundial de Rusia. Estaba cerca de los chicos, tenía injerencia, mostraba conducción. Nunca arriba, siempre a la par. Vos tenés que saber conducir y liderar. En Sevilla ya trabajaba en el cuerpo técnico de Sampaoli, iba a ver a los rivales».

«Hay maneras y maneras de conducir y ejercer el liderazgo. Su liderazgo es compartido, sabiendo darles el lugar a sus compañeros. Lo hace cada uno. Se proyecta, se trabaja, se ve. En el campo, te das cuenta que el Gringo está a la par. Por eso se trabaja de la manera que se trabaja», sentenció.

