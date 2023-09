Misiones | Desde el CUCAIMIS explican cómo funciona la Ley Justina y destacan la importancia de la donación de órganos

Luis Esquivel, director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (CUCAIMIS), frente al caso de un padre que se opone a la ablación de los órganos de su hija en Oberá, comentó la importancia de entender la donación de órganos como elemento esencial para salvar vidas. Asimismo, explicó qué es la Ley Justina y cuál fue el impacto que tuvo en estas cuestiones.

Esquivel comenzó explicando la situación en la que un familiar se opone a la ablación de órganos de un ser querido fallecido. «Actualmente la ley Justina establece que las personas que expresaron su voluntad positiva o no la expresaron son donantes y eso precisamente se le explica a las familias, debido a que ya no hace falta consultarles, excepto que sean menores de 18 años. En menores de 18 años, sí, la voluntad es de la familia. En mayores de esa edad, la voluntad se debió expresar en vida por la persona que falleció y está registrada en un Sistema Nacional de Registro Único que se consulta al iniciarse un proceso de donación para salvar vidas, como decíamos.»

El Director del CUCAIMIS subrayó la relevancia de comprender la ley Justina y el propósito detrás de la donación de órganos. «Es cierto que hay quienes no comprenden que esa es la única fuente de órganos y tejidos para todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene más posibilidades en su vida y en la vida de su familia de necesitar de un órgano antes que de donarlo, porque son muy pocos los que pueden ser donantes en una terapia intensiva con ya muerte encefálica. Por eso es importante comprender la ley y comprender el sentido de la donación de órganos.»

También abordó los casos en los que la persona fallecida no dejó expresada su voluntad en vida: «La ley establece que para voluntad positiva o ausencia de expresión de voluntad, el fallecido es donante y la familia no es la que debe decidir. Eso, por otro lado, descarga de la familia, en un momento tan doloroso, la necesidad de que ellos decidan. De manera que, en realidad, es un gran avance esa ley porque aparte posibilitó que haya más órganos y tejidos para esas 10.000 personas que necesitan de órganos y tejidos y no hay otra fuente de esos elementos que sirven para prolongar la vida, para salvar la vida o mejorar la calidad de vida de 10.000 personas en todo el país en este momento y que es una lista que se renueva constantemente.»

Asimismo, destacó la importancia de informar a la sociedad sobre el funcionamiento de la ley Justina y agradeció la oportunidad de aclarar malentendidos y promover el conocimiento de la ley.

«Vemos casos donde el obstáculo es la desinformación, incluso desinformación respecto a la ley. Se supone que todo ciudadano debe conocer la ley y si por supuesto no está interiorizado de parámetros de cualquier ley, tiene la libertad y la opción de consultar qué dice la ley. Pero en realidad no se hace esto por ley, precisamente, sino para salvar vidas o para proteger la vida de muchas personas.»

Finalmente, resaltó la importancia de cuidarnos entre todos y cuidar a nuestras familias, ya que cualquiera puede necesitar un órgano en algún momento de su vida.

