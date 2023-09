El entrenador interino asumirá su cargo este miércoles, ante la repentina salida de Carlos Macchi luego de la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta el pasado domingo. En diálogo con Misiones Online, el DT hizo un balance general de lo que representa esta oportunidad y elogió el trabajo del técnico saliente.

Crucero del Norte atraviesa horas vertiginosas. Luego de la derrota el pasado domingo ante el líder Gimnasia y Tiro de Salta, y producto de una seguidilla de más de 10 encuentros sin conocer la victoria, el Colectivero tomó la decisión de cambiar a su conductor.

De esta manera, y luego de 16 partidos al frente del equipo, Carlos Macchi dejó su cargo en la previa de una verdadera final para los misioneros, que buscan salir de la zona de descenso y para ello se medirán ante Juventud Antoniana de Salta.

En este contexto, y por decisión de la cúpula directiva a cargo del presidente Dardo Romero, el entrenador de la rama local de Crucero, Adrián Yossen, se hará cargo de manera interina del plantel que milita en el Federal A, buscando dar un golpe de efecto inmediato, a la espera de un nuevo entrenador que ocupe de manera oficial el banco de suplentes.

Misiones Online dialogó en exclusiva con el flamante entrenador, quien manifestó su agradecimiento a la dirigencia por depositar la confianza en él y además elogió el trabajo realizado por Carlos Macchi durante la temporada.

“Estamos todos contentos con el trabajo bueno y serio que ha hecho Macchi y su cuerpo técnico. Para mí es un orgullo Crucero, es una institución muy prestigiosa y estoy convencido de que no merece estar en el lugar que está. Además de eso, de no merecerlo, el trabajo que se hizo fue bueno y no se dieron los resultados”, comentó.

“La dirigencia tuvo un gesto muy valioso para mí, con la responsabilidad de conducir al grupo en este partido que se aproxima el próximo miércoles”, agregó.

Yossen, que asumirá el cargo de manera oficial este miércoles, hizo evidente su identificación con la institución y reveló como se dio su llegada al interinato.

“Soy del riñón del club, saben el compromiso que tengo y me identifico con los colores, si bien hace unos años que estoy en la institución”, indicó.

“Primero me llamaron por teléfono y después el presidente me citó ante una posibilidad concreta de asumir. Hay un respeto mutuo”, afirmó Yossen.

“Para mí es un orgullo que me den esta posibilidad de ayudar, de sumar mi granito de arena, así este de forma interina, a encontrar una solución, pero está claro que los verdaderos protagonistas son los jugadores”, añadió.

En este sentido, indicó que mañana tendrá su primer contacto con el plantel, donde buscará cambiarles rápidamente el chip y la mentalidad para afrontar las finales que se vienen.

“Hay un grupo muy bueno que está golpeado. Creo que quieren a la camiseta, que quieren ganar y que quieren salir adelante, pero a veces no se da. Ellos siempre están con esa personalidad, uno los ve que están firmes en decir ‘de esta salimos’. Veremos cómo los encontramos mañana”, manifestó Yossen.

“En la parte futbolística, como dije, Macchi ha hecho un gran trabajo y no se dio, pero los tengo que ver mañana porque sería injusto hablar de algo que no sé”, agregó.

Pensando en lo que se viene, Yossen remarcó que la posición en la que se encuentra Crucero preocupa, pero hizo hincapié en lo positivo que ha generado el equipo a lo largo del certamen.

“A nadie le gusta estar en la posición que estamos ahora, pero tenemos un grupo hermoso de jugadores que no han bajado los brazos nunca y que muchas veces han tenido pasajes de buen fútbol. Yo soy positivo. Vamos a salir adelante, estoy convencido de eso”, completó.

Si bien tendrá una fecha libre este fin de semana, el próximo compromiso de Crucero del Norte será el próximo miércoles 13 de septiembre, en Santa Inés, ante su rival directo por la permanencia: Juventud Antoniana.