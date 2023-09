Turismo en Brasil: “En otra época tendríamos más reservas, el año pasado estuvo mucho mejor a esta altura”

El empresario Joselo Saravia, reconocido en la industria turística, compartió su visión sobre las ventas y expectativas para la próxima temporada de verano en Brasil. Saravia destacó las circunstancias económicas que influyeron en el mercado turístico durante el último año y ofreció una perspectiva optimista para el futuro.

«Este fue un año en que la gente actuó con más precaución, tanto en la Argentina como en Brasil, en Brasil hubo un cambio de gobierno, en la Argentina hay unas elecciones en octubre y la gente en esas épocas generalmente piensa mil veces antes de hacer cualquier inversión, así que fue un año, no voy a decir que fue parado, pero con menos movimiento de lo que se podría esperar», explicó Saravia, refiriéndose a las condiciones económicas en Argentina y Brasil.

Saravia también mencionó la estabilidad que prevalece en el sur de Brasil, destacando que no han tenido problemas sociales, económicos ni de ningún tipo.

«En otra época tendríamos más reservas, igual estamos entrando a septiembre, todavía nos faltan tres meses, cuatro meses por lo menos para el verano, pero sí, el año pasado estuvo mucho mejor a esta época», señaló Joselo Saravia al hablar sobre la comparación con años anteriores. Sin embargo, expresó su optimismo debido a la demanda persistente de turistas argentinos y la relativa estabilidad de los precios.

El tema de los precios fue un punto importante de la conversación. Saravia compartió la incertidumbre sobre los costos de viaje a destinos como Mar del Plata en Argentina y Camboriú en Brasil, mencionando que en la costa argentina aún no hay precios confirmados para el próximo verano.

«Pero sí, el año pasado estuvo mucho mejor a esta época. De todos modos, tenemos mucho optimismo porque sabemos que la gente quiere venir, sabemos que el cambio no les favorece, pero sabemos que por los porcentajes mensuales de inflación que hay en la Argentina, cuando llegue el verano probablemente estemos empatados en los precios nuevamente, a pesar del cambio», dijo.

Saravia también discutió el impacto de los precios de los combustibles en Brasil y cómo esto podría afectar los costos generales para los turistas. A pesar de esto, enfatizó que para aquellos que ya han reservado sus viajes, el cambio de precios no será significativo.

«Para nosotros no va a cambiar nada, para la gente que quiere reservar probablemente no cambie nada, porque si ya tenía guardado los reales o los dólares para reservar las vacaciones, no le va a cambiar mucho», explicó.

En cuanto a la infraestructura y los servicios en la región, Saravia destacó el crecimiento constante en el sur de Brasil, con nuevas construcciones y desarrollos en curso.

«No, no, toda la región aquí está en un crecimiento permanente, cada año la gente que viene todos los años se encuentra con algo diferente, no para de crecer toda la región, inclusive es algo que es la región que más crece en Brasil», afirmó.

Finalmente, Joselo Saravia habló sobre la economía del sur de Brasil, destacando su fuerte en la exportación de productos agrícolas como la soja y la carne de cerdo. También mencionó la inversión extranjera en la región, con celebridades como Cristiano Ronaldo y Neymar respaldando proyectos inmobiliarios en Camboriú.

«En Camboriú el metro cuadrado llega a 34.000 reales, te lo voy a pasar a dólares más o menos. Y serían 7.000 dólares el metro cuadrado aproximadamente», concluyó Saravia al hablar sobre los precios inmobiliarios en la región.