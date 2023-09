El subsecretario de Protección Civil de la provincia de Misiones, Jorge Atilio de León, brindó detalles sobre el panorama de las áreas afectadas y las medidas de asistencia en curso por el reciente temporal que azotó la provincia.

«Fue un fin de semana bastante complicado con las inclemencias del tiempo en la provincia, hemos tenido todos los factores, lluvia en abundancia, viento, descargas eléctricas, granizos, que afectó a distintas zonas», comentó.

«Hoy tenemos un informe de que anoche hubo una caída de granizo importante, que afectaron la zona de Campo Grande, 2 de Mayo, 25 de Mayo, aunque todavía no se reportaron daños», agregó.

Respecto a las zonas afectadas durante el fin de semana por el temporal, indicó: «El viernes empezó con mucha precipitación, donde hubo desborde de arroyos y afluentes acá en la zona sur de la provincia, principalmente en la ciudad de Posadas. Después a media noche, el viento intenso también alcanzó la zona sur. El viernes tuvimos lluvias en zona centro-norte, pero no fue con la intensidad que fue en Posadas y tampoco con la afectación de viviendas y familias como fue acá.»

En esa línea, comentó que no hay número concreto, pero hubo varias familias evacuadas por el temporal. «No tenemos un número porque hay distintas entidades que están trabajando, tantos en municipalidades, la Secretaría de Desarrollo Social, bomberos, lo que es protección civil. En nuestro caso hemos trabajado en algunos barrios, pero estimo que puede superar las 20 familias evacuadas acá.»

Por otro lado, tras el caso de la persona fallecida en Garupá, recomendó que ante estos eventos climáticos adversos «que no es conveniente estar trabajando o realizando tareas en la lluvia o en la tormenta. Hay que evitar salir, de ser posible no transitar, ya que el asfalto está muy rebaladizo y hay un riesgo constante. Tratar de no moverse de la casa y resguardarse que cuando mejora un poco, se pueden realizar las tareas para dejar en condiciones.»

Sobre las acciones a seguir trabajando, indicó: «Hoy continuamos coordinando ya no sólo en el tema de los barrios, sino en el resto de la provincia también, que hay municipios que están requiriendo asistencia, así que estamos trabajando para brindar algún tipo de ayuda. En lo que respecta a Posadas, seguiremos trabajando con la municipalidad, con Desarrollo Social para asistir a quienes quedan o necesiten».

