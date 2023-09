De Posadas a competencias internacionales: Tomás Motta, el espíritu indomable que inspira en el deporte

En el mundo de los deportes paralímpicos, la perseverancia y la pasión son cualidades que destacan entre los atletas, y la historia de Tomas Motta, un hombre con una discapacidad que no le ha impedido soñar en grande, es un ejemplo inspirador que fué premiado como Atleta Destacado en Posadas Futura

Tomas Motta es la definición viva de perseverancia y disciplina, y sin lugar a dudas es una inspiración para muchos otros deportistas a los que su historia les enseña que no existen obstáculos que no puedan ser sorteados a fuerza de voluntad.

Su lesión no es impedimento para lograr participar y destacar en aquello que ama, el deporte en sus múltiples disciplinas. Participó en la Maratón de Posadas Futura donde fue reconocido con una placa como Atleta Destacado y también demuestra altura y calidad en otros deportes como el básquet adaptado y el parapowerlifting, disciplina en la que va a representar al país con el Seleccionado Nacional.

Tomás se mostró agradecido con quienes lo ayudaron durante la maratón ya que explicó que su bicicleta adaptada es solo para caminos rectos y no para pendientes, y también aprovechó el momento para realizar un pedido que le permitiría continuar en otra de las disciplinas en la que destaca “quisiera pedir la solidaridad a los políticos si me pueden ayudar para comprar una silla de ruedas para jugar basquet, porque la que yo uso ya me quedó chica y no está a mi categoría. Porque cada jugador tiene que tener su silla a medida según su lesión, y bueno, la que yo tengo ya me queda incómodo jugar”.

Otra de las disciplinas en las que Motta se desempeña desde hace algunos años a nivel nacional son las pesas: sus participaciones en Mar del Plata en 2022 y San Luis 2023 le valieron la convocatoria al seleccionado argentino de parapowerlifting.

A lo largo de su carrera deportiva, Tomas encontró diversos obstáculos que se interpusieron en su camino, él mismo relata la dificultad que representa trasladarse por la ciudad con movilidad reducida y depender de la solidaridad de las personas para poder utilizar el transporte público. Hoy la emoción de ver reconocido todo ese esfuerzo y sacrificio a través de una placa y una medalla meritoria se le convierte en lágrimas en los ojos.

Ante este esfuerzo y dedicación que Tomás demuestra en cada deporte que realiza, no son ajenos sus afectos y familiares a quienes el deportista agradeció con mucha emoción porque reconoció que son quienes lo impulsan siempre a seguir.

En esta ocasión lo acompañaba su madre Verónica, quien expresó que “es un orgullo para mí, mi hijo se ganó una placa que nunca se ganó acá en Posadas, siempre una medallita, pero ahora se ganó una placa que es para toda su vida, algo muy importante para él”.