En medio de la expectativa por el próximo amistoso de preparación ante Japón, que servirá como antesala a los Juegos Panamericanos, se registró una notable controversia en torno a la convocatoria realizada por el entrenador Germán Portanova. La ausencia de Yamila Rodríguez en la lista de convocados generó una serie de reacciones y declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Rodríguez, quien formó parte del equipo en el reciente Mundial, quedó sorprendentemente excluida de la selección que se enfrentará a Japón en el amistoso que servirá de preparación para los Juegos Panamericanos. Esta decisión ha dejado entrever una situación de malestar por parte de la jugadora, quien no ha dudado en expresar su descontento públicamente.

No solo se limitó a manifestar su sorpresa en privado, sino que la futbolista utilizó las redes sociales para hacer eco de su descontento. En una interacción que tuvo lugar en X, una plataforma anterior a Twitter, Rodríguez dio like a un post que rezaba: “Han dejado fuera a una de nuestras destacadas. La calma reine en el equipo nacional”. Esta acción no pasó inadvertida para los seguidores y fanáticos del deporte, quienes rápidamente interpretaron el gesto como una forma de mostrar su inconformidad.

Sin embargo, este no es el único capítulo en la controversia que rodea a Rodríguez. La jugadora ya había expresado críticas hacia el entrenador Germán Portanova en el pasado. Durante el enfrentamiento contra Italia, en el que la selección demostró un rendimiento debatible, Rodríguez cuestionó públicamente las decisiones tácticas y los cambios realizados por Portanova.

Además, la situación se agravó cuando la futbolista hizo referencia a sus tatuajes en una entrevista, los cuales incluyen imágenes de dos íconos del fútbol: Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. Estos comentarios, sumados a las críticas previas y a su exclusión de la convocatoria para el amistoso ante Japón, han colocado a Yamila Rodríguez en el centro de la atención mediática y han generado un debate en torno a la dinámica interna del equipo y las decisiones del cuerpo técnico de cara a los Juegos Panamericanos.

Las polémicas declaraciones de Yamila Rodríguez contra Portanova

Luego de la eliminación de Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo, Yamila había sido muy crítica con el DT, por lo que probablemente esto también haya influido en la decisión de Portanova.

“En lo personal me quedé con muchas ganas de jugar más en el Mundial. Obviamente la decisión no la tomo yo, sino el técnico”, arrancó Rodríguez.

Y luego agregó: “Los dos primeros partidos eran claves, sabíamos que con Suecia no se iba a dar. Germán (Portanova) se equivocó y lo hablamos después con él. Tardó en los cambios, lamentablemente se dio así. Salimos todas enojadas por el gol sobre el final con Italia. Después pudimos remontar y así se vio en el segundo partido”.