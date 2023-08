Este martes 29 de agosto el índice de peligro de propagación de incendios rurales es “Extremo” por las condiciones climáticas. En los últimos días disminuyó la humedad y hay presencia de vientos fuertes, por lo que tras las heladas representa condiciones de riesgo en todo el territorio provincial que tiene el mapa en rojo de advertencia ante cualquier indicio de fuego.

Se recuerda a los productores y la comunidad en general que está vigente ante el «Alerta Extremo» la prohibición de realizar uso del fuego para quemas en las chacras, campos, áreas de bosques y también en zonas urbanas, a fin de evitar incendios, según la resolución vigente N°293.

Ante cualquier situación de riesgo o avistaje de humo, llamar a la Línea 911.

Se recuerda a los productores que para planificar las quemas controladas (monitoreo y vigilancia) en actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se debe solicitar las autorizaciones correspondientes ante los organismos competentes, según términos de condiciones de la legislación ambiental vigente.

En ningún caso podrá utilizarse el fuego para quemas de material proveniente de bosques nativos, en cualquier estadio que este se encuentre.

Cada vez hay más episodios de incendios rurales y forestales de altísima gravedad en el mundo, con desalojos masivos, pérdidas de bienes, pérdidas irreparables de especies de flora y fauna, mayor contaminación, e incluso aumenta el número de personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas. La prevención sigue siendo la herramienta más eficiente para evitar que el fuego aparezca.

El 95% de los incendios forestales tienen origen por causas humanas, ya sea por negligencia, accidentes, o intencionadamente. Las condiciones climáticas extremas solo potencian su propagación, pero los incendios son evitables si se atienden las recomendaciones diarias del Indice de Peligro de Incendios de Alerta Temprana.

Previsiones del tiempo para la semana

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Posadas; la mínima sería de 14 °C en San Vicente.

· Martes 29 de agosto

Aumenta la cobertura nubosa sobre Misiones, no obstante, no se esperan precipitaciones para la jornada. Predominan los vientos del noreste que fomentan temperaturas no tan bajas al amanecer y más elevadas por la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste. Velocidades entre 3 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h.

Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Posadas; la mínima sería de 9 °C en San Vicente con 8 °C de sensación térmica.

· Miércoles 30 de agosto

Pleno sol y nuevo aumento de temperatura. Vuelve a despejarse el cielo sobre la provincia, los vientos continúan soplando del cuadrante norte y se espera un ambiente templado a la mañana y cálido por la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y norte. Velocidades entre 2 y 8 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h.

Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Posadas; la mínima sería de 11 °C en San Pedro.

· Jueves 31 de agosto

Tiempo bueno, predominio de sol, cálido. El fortalecimiento de un sistema de baja presión favorece el desarrollo de inestabilidades en la región que anticipa un cambio en las condiciones del tiempo. Sin embargo, no se esperan por el momento precipitaciones.

Los vientos soplarán variables, algo ventoso en el sur provincial con vientos predominantes del sector este.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste y este. Velocidades entre 4 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h.

Calidad del aire: buena.

Fuente: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.