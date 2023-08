Día Nacional del Abogado: en Misiones, son casi 3.500 los profesionales matriculados

Cada 29 de agosto se conmemora el Día del Abogado y la Abogada en Argentina. La fecha se fijó en 1958 para homenajear al abogado, político y jurista Juan Bautista Alberdi, conocido por ser el autor intelectual de la Primera Constitución y uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX.

En conmemoración del 29 de agosto, fecha en la que se celebra el Día del Abogado en Argentina, Misiones Online dialogó con Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de Misiones. Durante la entrevista, se abordaron diversos temas relacionados con la profesión y los desafíos que enfrentan en la actualidad.

En relación con la actualidad del Colegio de Abogados de Misiones, López Forastier señaló que cuentan con una membresía de aproximadamente 3495 profesionales. “A nivel nacional, hay muy pocos Colegios provinciales que abarcan la totalidad de profesionales de una provincia; Misiones es una de esas excepciones”, destacó.

Además, abordó los desafíos que enfrenta la actividad en la provincia. Hizo hincapié en los largos procesos judiciales y cómo la pandemia afectó a los profesionales autónomos, incluidos los abogados, que no recibieron apoyo estatal durante ese período ni después. También destacó el desafío económico que enfrentan los abogados en Misiones, quienes están gravados con un 5% de ingresos brutos, una tasa superior a la de otros sectores como el comercio.

En este contexto, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones subrayó tres ejes de atención prioritaria para el colegio: la regulación de honorarios por parte de los magistrados, las condiciones para el ejercicio profesional y la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos.

“Hoy celebramos el Día del Abogado con muchas críticas hacia un Poder Judicial que no acompaña en el esfuerzo que hacemos los profesionales en el día a día, no solo los abogados, sino otras profesiones que operan como peritos y auxiliares. Es un componente más de la economía, que colabora o no, con la actividad profesional; en este caso, no lo está haciendo”, expresó el presidente del Colegio.