Se realizará una campaña gratuita de detección temprana de la Psoriasis en la ex estación de trenes de la Costanera de Posadas

Del 30 de agosto al 1 de septiembre se llevará a cabo una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica en Misiones. La doctora Gabriela González Campos, dermatóloga, brindó detalles de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de esta campaña, resaltando su importancia para la comunidad.

Gabriela González Campos – Red Ciudadana

«Se va a realizar una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica, la campaña está programada para dar inicio el 30 de agosto a las 19 horas, en el cuarto tramo de la costanera, en el salón Tierras sin Mal de la ex estación de trenes».

El propósito fundamental de estas acciones es informar y concientizar a la comunidad sobre la enfermedad psoriásica, sus síntomas y posibles tratamientos. La doctora González destacó que “se va estar dando una charla abierta a la comunidad, a los pacientes con enfermedad psoriásica, a agentes de salud, a familiares que quieran enterarse y tomar conciencia de lo que significa esta enfermedad».

La dermatóloga subrayó la importancia de identificar correctamente los síntomas: «Uno tenía siempre el concepto de psoriasis como una enfermedad de la piel que se manifiesta por placas, con escalas, cuero cabelludo, codos, rodillas, en todo el organismo, en realidad. Pero ahora ya se trata de difundir que no es una enfermedad solo de la piel, sino que es una enfermedad que puede inflamar todo el organismo y con mucha frecuencia las articulaciones».

Además, resaltó que la detección temprana de esta enfermedad es esencial. «La idea de la charla es justamente que los pacientes se apoderen de esta información y que tomen conciencia los médicos no dermatólogos de esta situación, para que cuando se presenta un paciente con un dolor articular y tiene psoriasis, tengan en cuenta la posibilidad de este diagnóstico.»

Además de la charla informativa, se realizarán jornadas de atención médica durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre. «Vamos a estar también en consultorios móviles de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), que es quien gestiona esta idea y viaja a distintos lugares del país», informó la doctora. Durante estas jornadas, se realizarán diagnósticos de psoriasis o enfermedad psoriásica a aquellos interesados ​​que previamente hayan solicitado turno. «Lo que tienen que hacer los pacientes y los interesados ​​es tomar un turno para esta actividad, no es que vamos a trabajar a demanda, sino que tienen que tomar un turno en la página de AEPSO.»

La enfermedad psoriásica es crónica y, aunque no tiene cura, cuenta con tratamientos efectivos. «La psoriasis es una enfermedad crónica, no tiene cura, se trata, pero hoy por hoy se cuentan con tratamientos para que el paciente no tenga manifestaciones de la enfermedad», detalló la dermatóloga. Además, hizo hincapié en que el paciente debe estar informado sobre su condición. «Es importante que el paciente pueda ir y consultar y hablar con el médico de cualquier especialidad ya partir de eso poder iniciar una charla».

