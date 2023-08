Oberá | Más de 4 mil docentes participaron de jornadas de capacitación ambiental

El encuentro además contó con el apoyo de autoridades provinciales como el Vicegobernador de la provincia Carlos Arce, el Diputado provincial Rafael Pereyra Piger, y el Intendente de la ciudad de Oberá, Pablo Hassan.

Con la presencia de 4 mil docentes de forma presencial, sumado al seguimiento de 1.500 educadores de forma virtual, se realizó en Oberá, en las instalaciones del Complejo Ian Barney II, el Segundo Encuentro de varias jornadas de capacitación ambiental, bajo la consigna “Introducción a la sensibilización y Educación Ambiental”.

Catedráticos, expertos de diferentes áreas y lugares de Latinoamérica capacitaron, intercambiaron conocimientos y reflexionaron sobre temas como el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y urbano, entre otros.

El encuentro contó con el apoyo del Vicegobernador de la provincia Carlos Arce, el Diputado provincial Rafael Pereyra Piger, y el Intendente de la ciudad de Oberá, Pablo Hassan.

Lucila Mabel Artuí es profesora en Informática, Economía y Ciencias de la Administración, cuenta con una actualización Superior Área de TICS y Medio Ambiente y está cursando la Maestría en Educación Formadora Internacional ODS 2023.

Artuí lidera un equipo que lo conforman capacitadores de Buenos Aires, Chile, México y esta mañana contó que “la actividad tiene la certificación y la aprobación del Ministerio de Educación de Misiones”. Por último, agradeció al Instituto de Formación Docente N 4 y a las autoridades que lo hicieron posible.

Por otro lado, la abogada Gloria Basso especialista en derecho y Economía Ambiental, experta Universitaria en Educación Ambiental y formación académica en Ambiente, planificación y Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos, Cambio Climático entre otros ítems de un amplio CV, indicó que “es un gusto enorme volver a estar en Oberá, esta ciudad que me ha tratado tan bien y me ha mostrado esta naturaleza que tiene”.

Agradeció también al equipo de capacitadores, a los docentes que se inscribieron, e hizo referencia al “acompañamiento de las empresas y autoridades que hicieron posible que el encuentro se realice”.

Basso señaló que “el mundo es nuestra casa común y que está en nosotros cuidarlo”. En tanto, trajo a colación palabras del Papa Francisco cuando mencionó que “todos tenemos que defender el planeta para nosotros y las generaciones futuras” y agregó: “con este segundo encuentro, estamos felices y agradecidos con cada uno de ustedes; porque de alguna manera es un “abrir las puertas para todo lo que vendrá”.

Por su parte, Leandro Axel Scheeberger, capacitador, consultor y gerente de recursos humanos y desempeño en Educación de Adultos mencionó que “la realidad es que yo como papá, puedo permitir que mis hijos tengan un mundo mejor y por eso estoy comprometido con esta causa y cuando digo que mis hijos, tengan un mundo mejor hablo de todos los niños que hoy por hoy, son de la provincia de Misiones”.

Además, señaló que espera que “podamos transpolar todo esto a la Argentina y que este mensaje lo podamos llevar al Mundo”.

Al hablar del contenido que dictará, ejemplificó: “creo que depende exclusivamente de nosotros aportar algo o cambiar algo. Una de las preguntas que muchas veces me hacen los niños es ‘yo solo desde mi lugar, no puedo cambiar’ o ‘mi granito de arena no puede aportar’ y la realidad es que lo que nosotros queremos con esta capacitación es sensibilizar a la gente, sensibilizar a los docentes, que ellos tengan las herramientas para poder realmente impactar en los niños y a su vez que los mismos difundan en sus casas”.

Tal vez te interese leer: “Se necesitan prácticas de turismo compatibles con la conservación ambiental y social de los territorios”

También el Vicegobernador, Carlos Arce, se refirió al tema: “acá estamos Oberá, que ha crecido mucho urbanísticamente, acá estamos en el corazón de la selva misionera, entonces esto tiene que ver un poco con esta política, dado que es el Estado misionero que hace muchísimo tiempo trabaja y acompaña en estos temas, temas importantes e imprescindibles”.

“Ahora, no sólo el estado tiene que defender nuestro planeta, nuestra casa común, sino que tiene que haber participación ciudadana y de todas las organizaciones que se comprometan, ustedes saben bien y los invito a los visitantes, que quieran mirar el satélite de nuestra provincia, saben que el único manchón verde que hay en toda esta región es Misiones”.

“Hemos sufrido lo que otrora fue bosque atlántico que hoy por hoy está en la selva paranaense con más de 1 millón, 500 mil hectáreas, que conservan lo que siempre buscamos uno de los 17 objetivos”.

Arce continuó: “hoy se habla del carbón neutro, hoy sabemos muy bien que nuestra selva es el pulmón de toda la región. Ese pulmón por ser una provincia fronteriza, nos lleva a hacer política no solo en la provincia, sino también regional, nacional, latinoamericana y centroamericana”.

Es por eso que agradeció a la Cámara de Representantes y el Poder Ejecutivo que acompañan en transferir y dar herramientas a los docentes “porque esto va a los chicos, y lo que se pretende es que con los chicos se trabaje proactivamente y de forma comprometida para impedir este cambio climático. El cambio climático que viene de hace muchas décadas ya, lo que pasa es que hoy lo empezamos a sentir”.

Y por último el mexicano Gustavo Linares que es orador y emprendedor internacional, y posee un importante historial en eventos internacionales, como TED Talks, Women Economic Forum Mexico, Naciones Unidas, Cámara de Comercio de Suiza y España, Spotify y varias Universidades y empresas del sector privado a nivel mundial

Sostuvo que las cuestiones ambientales son temas delicados no solamente en Argentina sino a nivel global y se refirió a la última generación que podemos salvar al medioambiente. Además, explicó que las capacitaciones “son calves por la información que se intercambia en ellas”:

“La idea es ayudar, y poder fomentar a que no todo tiene que ver en base a la política a nivel global, ya que todo viene de uno mismo, y se puede empezar desde la casa”, señaló.

Al referirse al cuidado del medio Ambiente, y la referencia a la última generación se explayó y dijo que es “así de literal, las Naciones Unidas se juntaron y señalaron que ésta es la última generación que lo puede evitar; lo digo en base a estudios científicos, desafortunadamente y ustedes lo verán, el cambio climático está sucediendo, los diferentes tipos de temperatura están sucediendo, y afectan y si no hacemos algo respecto ahora, las generaciones futuras no tendrán opción B”, puntualizó.

Para finalizar, Milton Alexis Castillo Bazae capacitador chileno que también cuenta con un extenso CV en contaduría, administración de empresas, normas internacionales en información financieras reflexionó a la pregunta de cuál es la clave para cuidar al medio ambiente:

“La respuesta está en cada uno de ustedes, es importante la sensibilización, la educación, y cuando hablamos de la misma menciona, a la educación de calidad y el rediseño de la conciencia y liderazgo”.

Se refirió además a la motivación que debe estar en cada uno, y a la agenda 2030: “para finalizar dijo que el planeta hoy por hoy necesita que se empiece y que mejor forma de empezar que formando niños con conciencia ambiental”.

“Nosotros no tenemos otro planeta, este planeta hay que cuidar, y eso lo que vamos a hacer hoy día, dar un paso hacia adelante, hoy es ayudar a que se sensibilice de estos temas y que todos entendamos que todavía hay una luz pequeña que podemos cambiar y que podemos empezar desde hoy”, concluyó.

1 of 10