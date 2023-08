Campeonato Misionero de Pista | El piloto Gustavo Grün continúa en terapia intensiva en el Hospital Madariaga tras sufrir un accidente

El piloto oriundo de Eldorado tuvo un fuerte accidente con el debutante Nicolás Rojas y tuvo que ser trasladado de urgencia. Según el último parte médico, se mantiene con asistencia respiratoria a la espera de una evolución.

El automovilismo misionero se encuentra expectante a la evolución del piloto Gustavo Grün, luego del fuerte accidente que protagonizó junto a Nicolás Rojas este fin de semana durante la 5ta fecha del Campeonato Misionero de Pista.

El piloto nacido en Eldorado sufrió la pérdida del conocimiento producto del impacto y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas, donde aún permanece en terapia intensiva y con asistencia respiratoria.

El incidente tuvo lugar en el giro número 6, durante la final de la categoría Fiat 1.4, donde su Fiat 600 colisionó con el del debutante Rojas, quien no pudo hacer nada para esquivarlo. El choque obligó a la neutralización de la carrera.

Según el último parte médico, “Grün se encuentra con respiración artificial ya que tiene muy golpeado los pulmones. Seguirá sedado y en las próximas 24 hs van a ir evaluando su estado para ver si puede respirar por sus medios”, indicó Eduardo Álvarez, delegado regional de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), quien permanece junto al piloto desde su traslado.

Si bien se mantiene con asistencia respiratoria, indicaron que Grün se encuentra estable, por lo que su evolución en las próximas horas serán claves en su recuperación.

El parte último médico de Grün

“Se encuentra en terapia intensiva. Está muy golpeado, el bazo, que era la mayor preocupación ayer cuando llego al hospital, esta entero, conservado. Los pulmones están “comprometidos”, con mucha sangre. Al estar con respirador a los Dres. nos preocupa que el cuerpo no se adapte a ello (respirador) por lo que deseamos sacarlo cuanto antes pero el paciente no reacciona y no se le puede hacer todavía. El estado es estable, compensado en coma inducido y con muchos golpes. Va a seguir en terapia bajo observación. Está controlado y medicado. Mañana martes durante la mañana daremos otro parte médico sobre su estado”.