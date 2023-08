Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «La incredulidad, obra maestra del enemigo II»

El Pastor Guillermo Decena expresó que "lo que preocupa no es la incredulidad de los incrédulos sino la de los cristianos, porque Jesús aconsejaba a creyentes que no dejaran de orar, confiando que lo mejor iba a venir si no desmayamos. Por eso debemos desechar toda frase, actitud o pensamiento de incredulidad, abrazar como un niño las promesas de Dios, confiando que el Padre nos dará lo mejor".

«Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente» (Juan 20:27).

El escepticismo era un pensamiento filosófico de la antigua Grecia que decía que la verdad absoluta no se puede descubrir o no existe y, como se sigue diciendo ahora, todo es relativo y nada puede ser verdad. Pero aquí tenemos un punto importante: Jesús dijo “yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie va al Padre sino por mí…” (Juan 14:6). Vivimos en un tiempo de terrible incredulidad. Y Jesús lo describe así: «Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» (Lucas 18:8).

Pero lo que preocupa no es tanto la incredulidad de los incrédulos sino la incredulidad de los mismos cristianos, porque Jesús estaba aconsejando a creyentes que no dejaran de orar, confiando que lo mejor iba a venir si no desmayamos. Si los cristianos tenemos palabras, pensamientos o actitudes de incredulidad, la fe sobrenatural nunca se manifestará, pues viene del Espíritu Santo de Dios. La incredulidad es la obra maestra del enemigo, porque hace que no se tenga fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.

Debemos desechar toda frase, actitud o pensamiento de incredulidad. Abrazar como un niño las promesas de Dios, confiando que el Padre nos dará lo mejor. Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible» (Marcos 9:23-24).

La incredulidad te liga siempre al pasado. La incredulidad crea iglesias tristes, con personas carentes de gozo, sin humor y criticones. Alguien que ilustra al cristiano incrédulo es Tomás, llamado Dídimo, el discípulo de Jesús; nos sirve de ejemplo de un cristiano que tiene actitudes de incredulidad, y podemos tomar su vida para analizar la nuestra y no ser su duplicado, para que podamos solucionar el problema de la incredulidad de raíz.

En este marco, el Pastor Guillermo Decena sostuvo que el apóstol Tomás aparece en tres pasajes importantes, donde se ven actitudes y palabras de incredulidad, en el Evangelio de Juan:

I) EL HOMBRE QUE ESPERABA QUE LO PEOR ESTABA POR VENIR.

«Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él» (Juan 11:5-16).

Los discípulos se oponen, lógicamente, a la decisión de Jesús de volver a Judea, porque los judíos lo esperaban para matarlo. Pero Jesús estaba decidido a ir, entonces, aparece Tomás, quien dice la siguiente frase: «Vamos también nosotros, para que muramos con él».

Volverse allá era, claramente, arriesgarse al peligro de muerte. Estos cautelosos discípulos no podían percibir que era necesario vivir un gran milagro, que traería una señal poderosa del cielo, y que a pesar del riesgo debían confiar en el Señor.

La senda que tienen que seguir no es la de su preferencia, pero tienen que aprender a confiar que, “aunque andemos en valles de sombras de muerte”, Él estará con nosotros, y por eso estaremos confiados. El cristiano debe ejercer su fe, convencido de que su Maestro sabe el mejor camino que debe seguir para guiarlo a la victoria; y que las circunstancias en que se encuentra son precisamente las más calculadas para promover lo mejor de cada uno.

Todo camino forjado por Dios es para aprender a confiar y no tener miedo, “su vara y su cayado nos infunden aliento” dice la Palabra de Dios.

Notemos con cuánta ternura se refiere Cristo a la muerte de los creyentes. He aquí cómo anunció la muerte de Lázaro: «Lázaro nuestro amigo duerme…” La muerte de los verdaderos cristianos es un sueño. No es algo de qué preocuparse, por eso dice que duerme, pues el que duerme despierta. El que tiene la fe en Cristo puede decir: «En paz me acostaré y asimismo dormiré; porque tú, Jehová, solo me harás estar confiado…».

Tomás, el mismo apóstol que no creía que su Maestro hubiese resucitado, fue el que creyó que si volvían a Judea, todos tendrían que morir. No podía ver que lo mejor estaba pronto a ser experimentado. Hechos como éste sin duda han sido escritos para demostrarnos que la conversión trasforma al hombre de tal manera que deja todo vestigio de incredulidad, y que debemos aprender a creer y confiar en Jesús.

II) TOMÁS, EL HOMBRE QUE DUDABA Y CONFRONTABA.

“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí…” (Juan 14:5-6).

La palabra que más sobresale es “no sabemos”. Sin duda, la incredulidad bloquea el entendimiento de las cosas espirituales. La pregunta revela el desconcierto y las dudas que tiene este discípulo.

La incredulidad produce sordera para captar las enseñanzas, promueve el mal entendimiento, la ignorancia y la incomprensión. No saber a dónde marcha Jesús es no haber entendido ni de dónde viene ni a dónde va, es quedarse en un presente sin salida alguna. Lo cual manifiesta que, ciertamente, se puede ser discípulo y seguir al maestro sin identificarse plenamente con Él ni conocerlo.

Pero el cristiano libre de la incredulidad recuerda el pasaje de la Biblia que dice: “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Salmos 116:15-17).

III) TOMÁS, ENTRE LA INCREDULIDAD Y EL ORGULLO.

El orgullo nos lleva a decir “si no lo veo, no lo creo” o “si no me lo muestra Dios, entonces cómo voy a creerlo”.

Cuando Jesús se aparece a los discípulos, Tomás no se encontraba. Una semana más tarde, Jesús se volvió a aparecer a los discípulos, allí estaba Tomás, y dirigiéndose directamente a él, le dijo: “mira que soy yo, pon tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado”. ¿Por qué le decía esto? Porque la incredulidad en los discípulos de Jesús es algo serio. Aún después de ver que Jesús resucitó de entre los muertos y de oír la promesa de la resurrección, no lo creía.

Desde que comencé a experimentar al Dios de lo imposible, con el bautismo del Espíritu Santo, encontré un fenómeno muy lamentable; verdaderos cristianos rehusándose a creer el testimonio de aquellos que han experimentado un don sobrenatural. Creo que, ciertamente, hay una relación entre el orgullo y la incredulidad.

Ojalá tengamos un corazón de niño en cuanto a la fe, para buscar los mejores dones y así tener encuentros sobrenaturales con Dios, pues son estos encuentros con Dios lo único que puede cambiar al cristiano.

Finalmente Tomás se arrepiente y nos da un camino de victoria. Tomás fundó la iglesia en la India entre el año 58 d.C. al 72 d.C. Llegó a ser un mártir por Jesucristo. Su confesión de fe es una guía para vencer a la incredulidad y al orgullo.

«Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!» Había visto y ahora había creído, con todo su corazón. Sus palabras fueron pocas, pero profundas, Tomás resaltó:

1) Su DIVINIDAD. «Dios mío».

2) Su AUTORIDAD sobre él. «Señor mío».

3) Su RENDICIÓN PERSONAL a él. «Señor mío y Dios mío».

Y ciertamente, este es el camino de la victoria que debemos tomar en contra de la incredulidad.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Victory Church