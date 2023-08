Columna | La “presión” tributaria de las provincias y su relación con la actividad económica

De acuerdo a los números de recaudación que exhibió la Agencia Tributaria de Misiones en el reciente análisis de Presupuesto 2024, la provincia se posiciona sexta con mayor recaudación de Ingresos Brutos, detrás de las principales provincias del país como Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

El titular de la Agencia Tributaria de Misiones, Rodrigo Vivar, brindó detalles sobre las proyecciones económicas para el siguiente año. En total, la variación para el 2024, respecto al presente año es de un 97%. Estiman se recaudarán 356 mil millones, lo que equivale a cerca del 30 por ciento del presupuesto total de Misiones, estimados en 1,2 billones de pesos. En línea con los números expuestos, en lo que va del año la recaudación llegó a 118.981 millones de pesos, lo que representa el 66 por ciento de la meta proyectada, acorde al mes del año mantiene una proyección correcta hacia fin de 2023.

En el NEA, Misiones recauda más que Corrientes, Chaco y Formosa sumados, pese a que tiene alícuotas más bajas que las provincias vecinas en algunas actividades como la industria, donde aquellas actividades que están incluidas en las reducciones de alícuota en este rubro, tributan 1,5%, en Corrientes 1,75 y en Chaco, 3,5%. La actividad primaria en Misiones está exenta, mientras que en Corrientes paga 1,15 y en Chaco, 0,75% como lo describe el portal Economis en su nota del 22 de agosto pasado. Al mismo tiempo, en Misiones una empresa recién se convierte en agente de retención al facturar 230 millones al año, en Corrientes apenas con 37,8 millones de pesos y en Chaco, de acuerdo al organismo recaudador.

Hay muchas visiones y enfoques de cómo analizar tan complejas alícuotas de Ingresos Brutos que se aplican para cada actividad. Actualmente, todas las provincias cobran este tributo. Esto se debe a que se trata de una de las fuentes de ingresos más importantes para las provincias. En cuanto a quienes deben pagar este tributo, incluye a casi todos los contribuyentes que realizan una actividad, ya sea desde la venta de bienes hasta la prestación de un servicio. Sin embargo, existen algunas exenciones como la de Misiones, que no cobra este impuesto a las actividades primarias como la agricultura, este dato es muy importante dado que la provincia tiene una alta actividad en este rubro cuando hablamos de productores primarios de yerba mate, té, tabaco y horticultura, entre tantas otras. A nivel nacional, por ejemplo, estas actividades pagan la carga impositiva. Para agricultura, ganadería, caza y silvicultura el promedio país es 0,52%; la mayor presión está en San Luis con 1,01% y la menor en Córdoba, con 0,07%, como dijimos, dentro de las exentas está Misiones y desde julio pasado como maniobra electoral CABA cobraba el 0,75% y lo pasó a 0%.

En cuanto a esto último, la maniobra de baja de los impuestos a los IIBB de Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por Mauricio Macri primero y ahora por Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO se da en el marco de que su propio medio de comunicación en una nota del 4 de junio pasado decía que “Por el Consenso Fiscal la carga se redujo entre 2017 y 2020; desde entonces, Tierra del Fuego y Córdoba fueron las que más bajaron la alícuota, mientras que Salta y CABA, las que más aumentaron”. Misiones en este aspecto dejó en claro a través del Ministro de Hacienda, que no se incrementaría ningún impuesto provincial al ser entrevistado y consultado por el inicio de este año.

En la misma nota se hace referencia a los promedios de alícuotas efectivas que se cobran a nivel país: expone que CABA alcanza el 3,7% y Misiones apenas por arriba con 3,81% en promedio. Y aquí es donde se analiza la gran diferencia, siendo una de las jurisdicciones de mayores ingresos de coparticipación y recaudación de impuestos hacia sus arcas del país frente a provincias como Misiones con reclamos eternos sobre la distribución que efectúa Nación; el impuesto a los ingresos brutos pasa a ser un factor determinante para aquellos modelos de provincias que incluyen en sus presupuestos inversión en salud, asistencia social, infraestructura y desarrollo urbano el 70% de lo recaudado.

Es verdad que como contribuyentes el tema impuestos siempre será complejo, por tal motivo es crucial demostrar con hechos concretos donde se destina lo recaudado. Tener corredores y caminos y puentes que faciliten el transporte, servicios de salud que lleguen a todos los que dependen de servicios públicos, la constante ampliación de desarrollos urbanos, entes de apoyo a empresas y emprendedores brindando créditos blandos cubriendo necesidades fundamentales para incentivar el comercio y la industria en un contexto donde el acceso al crédito es restrictivo entre tantos otros ejemplos deben exponerse. Misiones se posiciona líder del NEA y hasta atrae empresas de la vecina provincia que opta por el servicio del

Puerto de Posadas (también financiado por el Estado) para sacar su producción por la creciente actividad comercial que presenta. Una localidad que no presenta actividad económica significativa, que no cuente con infraestructura adecuada, ni servicios básicos de calidad, por más que cobre cero impuestos, no cambiará su realidad.