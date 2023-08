Columna | La construcción de la paz social

La visión prospectiva y la planificación estratégica del proyecto político impulsado por la Renovación han permitido a la provincia mantenerse indemne frente a las diferentes vicisitudes de la historia reciente. La solvencia del modelo misionero se encuentra sustentada por una extraordinaria capacidad de adaptabilidad, resiliencia y perseverancia. Pese a los diferentes escenarios adversos que le tocó enfrentar a la provincia, siempre superó los escollos con inteligencia y determinación.

Vivimos en un mundo en donde las crisis se suceden sin interrupciones, la vida cotidiana se ha vuelto frenética y los elementos que la forman son tremendamente líquidos. Esta situación nos lleva a preguntarnos muchas veces si existe una salida a escenario que pareciera estar signado por el caos permanente.

El emperador romano Marco Aurelio encontró en los postulados del estoicismo el mejor camino para alcanzar una buena vida y la auténtica felicidad. La filosofía estoica predica el valor de la razón, proponiendo que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo.

En efecto, el estoicismo se fija especialmente en las emociones, a las que se refiere como pasiones, y que divide en buenas, malas e indiferentes. Las buenas hay que potenciarlas, las indiferentes obviarlas y hay que lidiar con las malas. Esta corriente filosófica sostiene que a las personas no las perturban las cosas que suceden sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasa.

En base a las referencias sobre Marco Aurelio, podemos afirmar que el objetivo de los estoicos no era otro que alcanzar la felicidad, un concepto denominado eudaimonia. A ella se puede llegar a través de la virtud moral (areté) o de la serenidad (ataraxia).

Ahora bien, la virtud en los estoicos tiene que ver con la excelencia y con alcanzar el potencial al que se está destinado. Para ello, se deben destacar cuatro cualidades: la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina.

Por su parte, al hablar de ataraxia, el estoicismo hace referencia a una suerte de serenidad mental que permite que las emociones negativas no dominen y de esta forma sea más fácil actuar con virtud. Según los estoicos, las reacciones emocionales frente a situaciones negativas provocan una percepción distorsionada de la realidad, ya que se tiende a confundir pensamientos con hechos. Este es inevitable que termine llevando a un estado de agitación y perturbación mental de las personas.

Otro término que surge del estoicismo y que adquiere gran relevancia es la “dicotomía del control” que, cabe destacar, ha ido evolucionando desde los orígenes de esta corriente filosófica hasta la actualidad. Este concepto refiere conocer qué cosas están dentro del control de cada uno y cuáles no. Dentro de las primeras se encontrarían las opiniones, juicios o acciones que se adoptan y allí es donde habría que focalizar la atención teniendo en cuenta que existen otras cosas que no se pueden controlar. Séneca sostenía que “el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados”.

Volviendo a la actualidad, nos preguntamos ¿Es posible alcanzar la paz social en un mundo atravesado por la violencia, el odio y el hartazgo?

Debido a la complejidad que constituye pretender resolver las dificultades desde su origen, debemos tener en cuenta que se trata de un proceso continuo e interdependiente. La paz social está vinculada a la convivencia tolerante en comunidad, a la justicia y a un Estado que garantice la satisfacción de necesidades básicas y brinde igualdad de oportunidades a sus ciudadanos.

Lo que está claro es que se hace imposible pensar en alcanzar la paz social cuando en la clase dirigente predomina el insulto y la descalificación permanente, la violencia y la siembra de la discordia.

En la Argentina, el contexto político y social resucita conflictos en formas a las que tristemente los argentinos se han acostumbrado producto de la penetración en todas las capas de la sociedad de la grieta.

La pobreza multidimensional, los altos niveles de polarización política, la inequidad en la distribución de los recursos y la desconfianza en las instituciones del Estado han atentado de manera sistemática con el mantenimiento de la paz social. Lo cierto es que esto múltiples factores han generado descontento social y el resquebrajamiento del tejido social.

Pese a lo expuesto, la construcción de la paz social es posible pero rápidamente se debe dar una vuelta al entendimiento de la gobernabilidad para generar oportunidades de desarrollo socioeconómico y participación significativa, así como también oportunidades para la convivencia pacífica.

No se trata de una cuestión contrafáctica, todo lo contrario. Un claro ejemplo de la materialización de la construcción de la paz social es la Provincia de Misiones, que luce como un verdadero santuario natural indemne a las crisis contemporáneas. Son tres los pilares del Proyecto Misionerista que permiten mostrar a la consolidación de paz social como uno de sus grandes activos: la economía, la salud y la educación.

Desarrollo económico con visión holística

El modelo de la Renovación tiene una particularidad que comúnmente no se observa, y tiene que ver con que todos se benefician del desarrollo económico la provincia porque el mismo fue concebido desde una visión holística. Generalmente, cuando se beneficia el empresariado lo hace en desmedro de la población y viceversa, cuando quien se beneficia es la población, es a costa de las pérdidas en las ganancias y rendimientos del sector empresario.

Un claro ejemplo de ello es lo que sucede con los programas Ahora. Esta herramienta creada durante el gobierno de Hugo Passalacqua se erige al día de hoy como el principal aliado del bolsillo de las familias misioneras y principal motor del comercio. A lo largo de los años se convirtió en una política pública que goza de muchísima aceptación por parte de todos los misioneros. Los reintegros que se realizan en las compras permiten ahorros significativos en la economía familiar y a su vez, con la posibilidad de abonar, las familias pueden planificar la adquisición de una amplia gama de bienes.

En cuanto a los comerciantes, los niveles de ventas han ido in crescendo de forma tal que se ubican por encima de la media a nivel país.

Según lo reportado por el Banco Macro, sólo a través de esa entidad, los programas generaron ventas por más de 18 mil millones de pesos y alrededor de 1.200.000 transacciones comerciales.

Hasta marzo de 2023, de acuerdo a los datos recopilados, se había reportado un crecimiento del 132% en comparación al mismo período del año pasado.

El proyecto misionerista generó una fuerza imparable que hizo posible este presente de bonanza económica. La sinergia público-privada, que da cuenta de un Estado inteligente permitió que Misiones hoy bata récords en materia de indicadores económicos positivos, lo que permite la generación de un efecto derrame que redunda en beneficios para todos los sectores.

La sinergia con el sector comercial se hace visible en un sinfín de eventos que potencian la actividad: los black friday de Posadas y demás ciudades del interior de la provincia, el reventón de Posadas, además de la tracción generada por los programas Ahora sobre el consumo.

En materia de productos que integran la economía regional de la provincia, existe una larga lista de gestiones llevadas adelante por parte del Gobierno Provincial que permiten dinamizar y robustecer a los principales sectores productivos: la reapertura del Puerto de Posadas luego de 40 años, el dólar agro para la yerba mate, el té, la madera y el tabaco, la zona aduanera especial cuya reglamentación es inminente, como así también diferentes acciones que se traducen en programas e incentivos para la producción misionera.

El impulso de espacios que permiten darle valor agregado a la materia prima misionera tales como el Mega Molino Yerbatero de Comandante Andresito, el Centro Tecnológico de la Madera de Salto Encantado, el Centro de Producción Hortícola de San Vicente.

Los Mercados Concentradores y las Ferias Francas se han convertido en la principal vidriera para los productores misioneros y se han transformado en los principales puntos de venta de los productos de la chacra. Ambos espacios han logrado imponerse a los supermercados por sus precios y la calidad de los productos.

El gobierno provincial se puso al frente de la tarea de generar nuevos mercados internacionales

para los productos misioneros, tal es así que llevó adelante sendas misiones diplomáticas internacionales. En el mes de mayo, el Gobernador Herrera Ahuad viajó a los Estados Unidos y llevó adelante una serie de reuniones con empresarios e inversores interesados en el desarrollo industrial y exportador de la provincia. En el mes de junio, el diputado misionerista Diego Sartori formó parte de una comitiva encabezada por el ministro de Economía de la Nación y actual candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria con destino a China. La participación del legislador renovador tuvo el mismo objetivo que el viaje de Herrera Ahuad a los Estados Unidos, buscar la apertura de más mercados para los productos misioneros e inversiones extranjeras para la provincia. Ambas giras internacionales fueron muy positivas para Misiones.

Un sistema de salud modelo

La pandemia del coronavirus significó una prueba de fuego para la salud pública a nivel mundial y Misiones pudo demostrar la solvencia de su estructura en materia de salud. Durante la pandemia, la provincia jamás se vio amenazada por el colapso sanitario que se evidenció en diferentes partes del mundo y del país.

El 10 de marzo de 2019 se inauguraba en la ciudad de Posadas la Escuela secundaria de Innovación, primera de su tipo en la Argentina. En aquella oportunidad, el Ing. Carlos Rovira expresaba unas palabras que hoy adquieren gran relevancia: “No hay que temer a nada, hay que hacer uso de la nueva ciencia. Los misioneros estamos preparados para el capítulo que se viene, aquí felizmente no vamos a caer en el pánico. Las ciencias médicas nos protegen y estamos trabajando en los nuevos desafíos sanitarios”.

Días después, en la noche del jueves 19 de marzo, tras mantener una reunión con todos los gobernadores del país, el Presidente de la Nación anunciaba la cuarentena total en toda la Argentina desde esa misma medianoche y hasta el 31 de dicho mes, con el objetivo de frenar la propagación del virus que produce la enfermedad Covid-19, un enemigo invisible a los ojos de todos.

No pasó un día y en Misiones, el Presidente de la Cámara de Representantes provincial, Carlos Rovira, y el Gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad, empezaban a esbozar la estrategia para hacer frente a esta situación desconocida que arrastraba al mundo entero a una situación de incertidumbre. Fueron 10 las medidas recomendadas por Rovira, entre ellas la creación de un Fondo Anticíclico que mitigue los efectos del impacto económico negativo, el reforzamiento del sistema de salud mediante la adquisición de insumos vitales como los equipos de oxígeno y respiradores para hacer frente a los casos graves, y una acción que ha demostrado ser esencial en la contención del virus: el control fronterizo internacional e interprovincial.

Transcurrieron 43 días de aislamiento obligatorio hasta que la Provincia comenzó a transitar el camino de la denominada “nueva normalidad”. Casi un mes y medio que fue clave para comenzar a aplicar la “estrategia binaria”, modelo de gestión adoptado por Misiones para hacer frente a la pandemia.

En ese lapso de tiempo se logró dar cumplimiento a un requisito fundamental para que la puesta en práctica de la citada estrategia sea exitosa, robustecer el sistema de salud con fondos propios, una metodología que es política de Estado en nuestra provincia. Ejemplos de ello fueron la inauguración -en plena pandemia- del Hospital de San Vicente con servicios que lo constituyen de Nivel III, fundamental para abastecer la demanda de la zona noroeste de Misiones, como así también entregas de una importante flota de ambulancias que hizo el Gobierno a diferentes centros de salud de la provincia.

Al día de hoy, debemos decir que el Parque de la Salud emplazado en la ciudad de Posadas es el máximo exponente de un Estado presente y eficiente que cuida la salud de su gente.

Entre los grandes recursos que forman parte de este complejo de hospitales públicos único en su tipo en todo el país, debemos nombrar el robot Da Vinci instalado en el Hospital Madariaga. Es tal vez la mayor muestra de un Estado que se preocupa e invierte para modernizar la salud pública. Cada intervención practicada por esta sofisticada herramienta cuesta más de 7 millones de pesos, pero el paciente misionero puede acceder de manera gratuita gracias a que el Estado asume el costo total de las mismas.

También forma parte del Parque de la Salud la Unidad Centrad de Emergencias y Traslados que permite la asistencia pre hospitalaria y extra hospitalaria en situaciones críticas, con riesgo de vida real o potencial.

Además del emblemático Parque de la Salud, la provincia cuenta con una sólida red hospitalaria en todo el territorio provincial en donde el nivel de complejidad de los hospitales públicos se encuentra distribuido de acuerdo a la densidad poblacional.

Si hablamos de vanguardia en materia de salud, debemos decir que Misiones tendrá el primer hospital de neurociencias del país y además será pionero en el país en la incorporación de inteligencia artificial. Se trata de una obra que fue contemplada en el presupuesto vigente.

Un aspecto que no se debe pasar por alto es el rol de la legislatura provincial que se ha transformado en un jugador clave para que la salud se transforme en una política de Estado y pueda proyectarse hacia el futuro sobre bases sólidas. La importancia de la Legislatura radica en que desde allí se dota a la provincia de la legislación necesaria para dar cobertura a la mayor cantidad de afecciones y enfermedades que pueden llegar a padecer los misioneros. Desde el parlamento emanan leyes apuntan a la prevención, el acompañamiento y la cobertura médica de los pacientes.

La revolución educativa del Proyecto Misionerista

Para el Ing. Carlos Rovira, “los tiempos de crisis permiten centrarnos en la educación y, a través de ella, aprender”. Adquiere gran relevancia en estos tiempos, un discurso del Conductor de la Renovación Neo en el que instaba a pensar en las nuevas generaciones, sin desaprovechar las experiencias importantes del pasado, teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico es mucho más rápido que el pedagógico.

En el año 2017, la Provincia de Misiones inició el camino hacia la innovación educativa, con la inauguración de la primera Escuela de Robótica pública y gratuita de la Argentina. Esta propuesta surgió del trabajo articulado entre la Cámara de Representantes de la Provincia, las empresas multinacionales HP e Intel Argentina, además del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones. Esta alianza público-privada permitió el desarrollo de un modelo pedagógico basado en el paradigma digital. Los alumnos de esta escuela se apropian de saberes vinculados a la robótica, la programación y la electrónica en un ambiente disruptivo a cargo de docentes facilitadores que ponen a su disposición todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta la escuela para llevar adelante el proyecto ideado.

La Escuela de Robótica tuvo la gran satisfacción de ganar la Copa Nacional de Robótica que le permitió representar a la Argentina en el Mundial de Robótica First Global en Dubái en el año 2019.

En 2018 se sancionó la Ley de Educación Disruptiva, la cual permite que la educación tenga un enfoque hacia las nuevas tecnologías. Mediante esta ley se incorpora al diseño curricular de manera transversal en todos los niveles y modalidades a la programación y a la robótica tomando como eje a la Escuela de Robótica.

En el mismo año, se produjo otro hecho histórico al sancionarse la ley que regula el funcionamiento de las escuelas de familias agrarias, siendo la primera en Argentina y la segunda en el mundo después de Francia.

En la provincia de Misiones funcionan más de 25 EFAs que propician el derecho a la educación rural y con un sistema de alternancia que permite que los estudiantes estén quince días en la escuela y quince días en sus hogares colaborando con las actividades en las chacras, pudiendo emplear de esta forma sus conocimientos adquiridos en clase en su agricultura familiar.

También en 2018, se sancionó la Ley de Educación Emocional, una normativa de vanguardia que comenzó a incorporarse en el sistema educativo misionero en pos de la formación integral de los estudiantes, abordando temáticas como autoestima, autoconsciencia, autoconocimiento y empatía.

Misiones siempre fue un paso más adelante, apostando por un modelo educativo disruptivo que año tras año incorpora nuevas metodologías de aprendizaje, tal es así que en el año 2019 inició el ciclo lectivo inaugurando la primera Escuela de Innovación de la Argentina. Se trata de un bachillerato orientado público y gratuito que tiene tres especialidades: Informática y robótica, Turismo y Agro-sustentabilidad. Dura cinco años con un ciclo básico y uno orientado.

El año pasado egresó la primera promoción de estudiantes de bachiller orientado en Informática con especialidad en Robótica.

En este 2023, la Escuela Secundaria de Innovación de Posadas registró la mayor cantidad de ingresantes en comparación al ciclo anterior, lo que implica un crecimiento de alrededor de 100 alumnos más.

En el mes de marzo se inauguraron las instalaciones de la nave principal de Silicon Misiones, el polo tecnológico más grande de la región que se posiciona como una gran incubadora de startups y desarrolladora de talentos en el ámbito de la industria del conocimiento. Este centro regional de la innovación fue creado por ley de la Legislatura provincial en el año 2020. Silicon Misiones constituye el último eslabón del andamiaje de la educación disruptiva en el que se encuentran la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación y el Polo Tic. Es la puerta de entrada para los jóvenes a la industria del conocimiento.