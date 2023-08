Con dos tries del misionero Martín Bogado, Los Pumas golearon a España antes del Mundial

A 13 días de la Copa del Mundo, los dirigidos por Cheika se impusieron en Madrid.

En el Cívitas Metropolitano de Madrid, la casa de Atlético Madrid, Argentina se impuso ante el local por un contundente 62 a 3, con tries de Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras, Joel Sclavi, Tomás Cubelli, Marcos Kremer, Jerónimo de la Fuente, Martín Bogado (2) y Facundo Isa.

La apuesta le salió perfecta a todo el staff técnico. Con una dupla de medios que se metió en la lista definitiva de 33 por la ventana, tanto Nicolás Sánchez como Cubelli, quienes no fueron las principales alternativas durante el ciclo, fueron los guías del ataque argentino. De hecho, el 10 del Brive francés la rompió, dado que se erigió como el titiritero que distribuyó el juego a su placer (patadas al fondo y varios quiebres para ganar terreno en el campo).

Ahora bien, la otra gran noticia que se llevó el entrenador australiano fue la efectividad en las patadas a las H. Sin Emiliano Boffelli -el habitual titular y encargado de patear- entre los 23 elegidos para el duelo contra los españoles, Sánchez se hizo cargo del tema y demostró que sigue teniendo la mira calibrada. Así, Cheika sabe que podrá contar con esa alternativa en partidos con un marcador más cerrado en el que un penal podría definir las acciones.

Durante el primer tiempo, Los Pumas hicieron destrucción total ante una defensa española que llegaba tarde a los tackles y no podía parar la ofensiva nacional. Tanto es así que los forwards se encargaban de ganar metros con sus avances y, luego, los backs aprovechaban los espacios para ir a fondo con su velocidad. De esa manera, aparecieron los tries de Mateo Carreras y Mallía (dos de los que estarán desde el arranque en el debut mundialista del 9/9 vs. Inglaterra).

Además, Rodrigo Isgró también demostró que la transición del Seven al XV no le costó y que cada vez que tiene la oportunidad va para adelante como si no hubiera un mañana. En el inicio del segundo tiempo, lo bajaron cuando estaba a punto apoyar en el ingoal contrario.

Ya con muchos cambios para cuidar piernas y darles rodaje a todos, Los Pumas encararon el segundo tiempo con la misma dinámica y con el objetivo de continuar marcando tries. Y lo consiguieron pese al cambio de nombres. Encima, el equipo pudo ajustar algunas variantes en las jugadas fijas (scrum y, especialmente, el maul). El try de Isa a la salida de un line fue una muestra de eso.

Las lesiones que preocupan en Los Pumas

Las pálidas para Cheika y compañía se trataron de las lesiones de Carreras, quien sintió una molestia muscular cuando quiso ir a tacklear, y la de Santiago Grondona, que se retiró llorando con mucho dolor en la rodilla. Habrá que esperar para conocer los diagnósticos finales, pero apenas quedan 13 días para el inicio del Mundial y 14 para el debut contra Inglaterra en Marsella.

