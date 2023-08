Con más de 110 autos en competencia, se vive una fiesta en el Misionero de Pista: este domingo se corren las finales en el autódromo Rosamonte

Arrancó el fin de semana para la “carrera especial” del Misionero de Pista de la FeMAD con pilotos invitados en el Rosamonte de Posadas, una fecha histórica correspondiente a la 5ta del Campeonato vigente con 200 pilotos y unos 120 autos teniendo en cuenta las cinco categorías.

La jornada del sábado tuvo una reunión de pilotos con autoridades deportivas que, dando la bienvenida formal a todos los visitantes y regresos, como también a los debutantes reconociendo el gran momento de la actividad con el esfuerzo que realizan. En pista tuvo entrenamientos para pilotos titulares e invitados y el cierre con las clasificaciones.

Los mejores en clasificación fueron: Bruno Madelaire (TCM) Alejandro Loprete (TP Clase 1) Benitez/ Sanchez (TC4000 Misionero Titulares) Cervera/Salas (Copa Fiat 1.4 Titulares) Morgenstern/Petraccini (TP Clase 3).

Todo se desarrolló a pleno sol donde el público a comenzó a acercarse a disfrutar. Con la baja temperatura sin dudas en los registros dejaron quedaron todos muy parejos algo que sin dudas se notó en cada divisional del gran parque del Misionero de Pista.

Así clasificaron

En el TCM, Bruno Madelaire pudo redondear una gran vuelta para quedarse con el mejor registro de 2m03.690, segundo Diego Bogado 2m04.283 y tercero, Mariano Tajada 2m04.502. De esta manera, el líder del campeonato pudo sumar buenos puntos en este inicio de fin de semana. Fue cuarto Rubén Ratoski y quinta, Agustina Tajada.

En el Turismo Pista Clase 1, en una clasifica sumamente pareja Alejandro Loprete logró la poleposition con 1m55.628, segundo, Juan Finten, 1m55.641 y tercero, Ezequiel Mieres 1m55.673. Cuarto, Carlos Mantilla y quinto, José Luis De Lima, cinco autos en un segundo ¡Impresionante arranque con un parque de 34 protagonistas!

En el TC4000 Misionero con la clasifica de la dupla titular cerraron el día y Benitez/Sanchez redondeó 1m50.314, segundo Da Cruz/Urretavizcaya 1m50.348 y tercero Ariel Seidel/ Steffen 1m50.403. Cuarto, Marcelo Kuchaski/Adrian Ciocci 1m50s540 y quinto, Lucas Torres/Andrés Kruse 1:51.68.

En la Copa Fiat 1.4, con 34 pilotos un parque sin dudas formidables de los fititos tuvo a Oscar Antonio Cervera/Salas la dupla chaqueña 2m04.364 y segundo, Carlos Deley/Erracaborde 2m04.373 y tercero, el líder del campeonato Diego Barchuk/Lukoski 2m04.809. Fue la primera pole para el chaqueño Oscar Antonio Cervera que dio cuenta de su crecimiento en el automovilismo misionero y se mete en la lucha por ser candidato a llevarse la victoria. Cuarto, Da Cruz/Stanganelli y quinto, Bonda/Guidi.

En el Turismo Pista Clase 3 rompieron los relojes de la jornada en el cual Rafael Morgenstern/Petraccini 1m49.907, segundo, Iñaki Beitia 1m50.062 y tercero, líder del campeonato Pastori/Luque 1m50.131, cuarto, Bundziak/Calo 1m50.189 y quinto Juan Pablo Urrutia/Volpe 1m50.429 entre los cinco primero de la categoría más tecnológica´.

Así giraron los invitados

En los entrenamientos de invitados, los mejores fueron en el TC4000 Misionero, Rudi Bundziak invitado de Pedro Jelen marcó el mejor registro con 1m49.005, segundo, Tomás Urretavizcaya invitado de Nazareno Da Cruz con 1m50s067 1.062 y tercero, Adrián Ciocci quien acompaña a Marcelo Kuchaski 1m50.447 1 entre los primeros.

En Copa Fiat 1.4 Nahuel Umfuhrer, el piloto de Puerto Iguazú que acompaña al campeón Marcelo Smichowski con un registro de 2m05.008.

En el Turismo Pista Clase 3, Francisco Calo invitado de Rudi Bundziak logró la pole en la divisional con 1m50.219, segundo, Carlitos Okulovich invitado de Gerardo Von Steiger 1m50.625 y tercero, Tomás Sniechowski invitado de Javier Detienne 1:50.794.

Pilotos de diferentes puntos del país y la región

Hay una buena cantidad de pilotos chaqueños (Resistencia como Saenz Peña), pilotos de Santa Fé, Salta, Entre Ríos, Arrecifes (Buenos Aires), Corrientes como también de Encarnación (Paraguay) sumado a Ezequiel Aimtta invitado de Cristian Grygorszyn quien vive en Ushuaia.

Serán un total de 8 carreras finales lo cual será un incentivo para el público. El club confirmó el precio de las entradas teniendo dos opciones: $1.500 (portón 1/isla) y 3.000 (portón 2/boxes).

La jornada del domingo comenzará desde las 8.30 con las series de TCM y TP Clase 1. Luego será el turno de las carreras finales titulares desde las 10,15 con el TC4000 Misionero, Copa Fiat 1.4 y TP Clase 3. Se continuará con las finales de TCM y TP Clase 1.

El cierre del fin de semana será desde las 14,15 con las carreras de invitados especiales siguiendo el orden de las carreras finales: TC4000 Misionero, Copa Fiat 1.4 y TP Clase 3.

Así el espectáculo se incrementará y el público podrá disfrutar de un total de 8 carreras finales.

La competencia estará fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo y el evento organizado por el Automóvil Club Misiones.

Vale resaltar que el evento será transmitido por el streaming de Canal 12 y en simultáneo el domingo por la pantalla de la tv pública misionera.

Horarios

5ta fecha Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista 2023

Fecha: 25, 26 y 27 de agosto 2023 Fecha Especial Posadas

RESULTADOS

TP CLASE 1

1 222 Alejandro Loprete CLASE 1 1:55.628 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.092

2 71 Juan Finten CLASE 1 1:55.641 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:58.373

3 2 Ezequiel Mieres CLASE 1 1:55.673 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:55.934

4 4 Carlos Mantilla CLASE 1 1:55.710 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.202

5 81 Jose Luis De Lima CLASE 1 1:55.960 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:12.168

6 151 Bautista Bus tos CLASE 1 1:56.068 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.126

7 72 Nicolas Finten CLASE 1 1:56.125 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:57.870

8 121 Juan Pablo Abente CLASE 1 1:56.129 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.157

9 9 Franco Callonego CLASE 1 1:56.205 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.427

10 24 Alejandro Tarnowski CLASE 1 1:56.394 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.602

11 7 Alejandro Baez CLASE 1 1:56.882 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:57.388

12 155 Jose Luis Gonzales CLASE 1 1:56.912 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:57.009

13 77 Kevinn Johnson CLASE 1 1:57.781 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:58.702

14 22 Federico Puerta CLASE 1 1:57.924 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:58.072

15 3 Santiago Mantilla CLASE 1 1:57.972 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:59.278

16 91 Julio Benitez CLASE 1 1:58.132 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:58.391

17 16 Sebastian Potschka CLASE 1 1:58.469 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:58.629

18 90 Eduardo Churruca CLASE 1 1:59.734 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:04.789

19 111 Santiago Vogel CLASE 1 1:59.822 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:59.858

20 19 Eduardo Culshaw CLASE 1 1:59.899 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:00.414

21 20 Arnoldo Brandt CLASE 1 1:59.973 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:00.014

22 110 Leticia Ponce de Leon CLASE 1 2:00.194 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:00.572

23 36 Ricardo Simon CLASE 1 2:00.275 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:00.329

24 68 Santiago Prates CLASE 1 2:00.303 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:00.514

25 31 Leandro Stupiski CLASE 1 2:01.310 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:01.422

26 60 Lucas Marquez Da Silva CLASE 1 2:01.586 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:01.780

27 282 Leandro Castelli CLASE 1 2:01.767 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:02.164

28 97 Matias Wieliki CLASE 1 2:02.100 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:02.377

EX 5 Jorge Litwiniuk CLASE 1 3 º T a n d a C l a s i f i c a t

EX 73 Facundo Reich CLASE 1 1 º T a n d a C l a s i f i c a t

TP CLASE 3

1 123 MORGENSTERN / PETRACCINI CLASE 3 1:49.907 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 2:11.237

2 91 Inaki Beitia CLASE 3 1:50.062 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 1:50.557

3 1 PASTORI / LUQUE CLASE 3 1:50.131 1 º T a n d a C l a s i f i c a c

4 44 BUNDZIAK / CALO CLASE 3 1:50.189 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 2:11.052

5 65 URRUTIA / VOLPE CLASE 3 1:50.429 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 1:50.612

6 6 VIANA / MIGUEZ CLASE 3 1:50.449 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 2:08.416

7 41 DE LIMA / MATTIVE CLASE 3 1:50.599 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 1:50.793

8 72 BARB ARO / MATTIVE CLASE 3 1:50.758 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.221

9 7 VILLAR / B ADARACCO CLASE 3 1:50.864 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:50.964

10 18 LUKOSKI / MENOR CLASE 3 1:50.963 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.213

11 5 HUTA / CHAS CLASE 3 1:51.102 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.818

12 33 VON STEIGER / OK ULOVICH CLASE 3 1:51.148 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.780

13 51 DETIENNE / SNIECHOWSKI CLASE 3 1:51.190 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.809

14 37 VIANA / DE LIMA CLASE 3 1:51.324 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 1:51.557

15 111 GARAVANO / LITWIÑIUK CLASE 3 1:51.533 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.588

16 76 BUSTOS / HERRERA CLASE 3 1:51.820 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:51.971

17 93 OSTENEROS / SARTORI CLASE 3 1:52.478 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o 1:56.067

18 56 JURITSCH / BLASIG CLASE 3 1:53.453 1 º T a n d a C l a s i f i c a c 1:53.579

EX 35 KOLL / SANCHEZ CLASE 3 2 ° T a n d a C l a s i f i c a t o

COPA FIAT

1 97 CERVERA / SALAS Copa Fiat 1.4 2:04.364 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:04.641

2 72 DE LEY / ERRECABO RDE Copa Fiat 1.4 2:04.373 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:04.565

3 18 BARCHUK / LUKOSKI Copa Fiat 1.4 2:04.809 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:05.194

4 6 DA CRUZ / STANGANELLI Copa Fiat 1.4 2:04.851 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:04.859

5 122 BONDA / GUIDI Copa Fiat 1.4 2:04.863 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:05.312

6 1 SMICHOWSKI / UMFUHRER Copa Fiat 1.4 2:05.275 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.395

7 68 ARENHARDT / KUNZI Copa Fiat 1.4 2:05.509 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:05.559

8 88 LIKAY / PARIJ Copa Fiat 1.4 2:06.147 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.246

9 74 KAUFMANN / CABRAL Copa Fiat 1.4 2:06.257 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.873

10 40 GRUN / DURAN Copa Fiat 1.4 2:06.566 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.952

11 10 KALITKO / RECALDE Copa Fiat 1.4 2:06.913 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.944

12 22 KAUFMANN / ROJAS Copa Fiat 1.4 2:07.056 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:07.206

13 35 DORPER / SELL Copa Fiat 1.4 2:07.067 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:09.397

14 172 CERVERA / MIRON Copa Fiat 1.4 2:07.268 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:07.579

15 87 ROJAS / SPENGLER Copa Fiat 1.4 2:07.343 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:08.152

16 89 LORENZO / ARRIOLA Copa Fiat 1.4 2:07.462 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:08.947

17 86 ROJAS / NUÑEZ Copa Fiat 1.4 2:07.985 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:08.582

18 99 SAUCHOW / SAUCHOW Copa Fiat 1.4 2:08.253 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:08.597

19 80 DE OLIVERA / HONING Copa Fiat 1.4 2:08.939 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:09.760

20 36 Marcelo Romero Copa Fiat 1.4 2:09.021 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:09.513

21 13 TESSARI / BRANDT Copa Fiat 1.4 2:09.251 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:15.618

22 177 FERRARI / GABROUSKI Copa Fiat 1.4 2:09.656 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:10.047

23 336 KONOPAKI / NOLLER Copa Fiat 1.4 2:11.575 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:14.578

24 520 BOGADO / GRAEF Copa Fiat 1.4 2:12.251 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:16.278

25 59 Andres Villalba Copa Fiat 1.4 2:13.867 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:14.063

26 31 Justo Mautino Copa Fiat 1.4 2:16.678 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:21.225

27 34 SMITH / VIERA Copa Fiat 1.4 2:17.419 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:17.742

28 23 Raul Blanco Copa Fiat 1.4 2:18.707 3 º T a n d a C l a s i f i c a t

29 19 CABALEIRO / LEMBO Copa Fiat 1.4 2:21.028 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:22.245

30 91 Juan Manuel Lima Copa Fiat 1.4 2:21.706 3 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:22.010

31 85 PEREZ / BRANDT Copa Fiat 1.4 3 º T a n d a C l a s i f i c a t

32 32 CORREA / YAKOLOBSKI Copa Fiat 1.4 3 º T a n d a C l a s i f i c a t

EX 41 RUFF / RUFF Copa Fiat 1.4 3 º T a n d a C l a s i f i c a t

TC4000 MISIONERO

1 1 BENITEZ / SANCHEZ TC 4000 M ISION ERO 1:50.314 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:50.426

2 24 DA CRUZ / URRETAVIZCAYA TC 4000 M ISION ERO 1:50.348 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:06.896

3 4 SEIDEL / STEFFEN TC 4000 M ISION ERO 1:50.403 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:51.603

4 10 KUCHASKI / CIOCCI TC 4000 M ISION ERO 1:50.540 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:50.810

5 5 TORRES / KRUSE TC 4000 M ISION ERO 1:51.683 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:52.947

6 199 FINKE / TROSSET TC 4000 M ISION ERO 1:51.736 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:52.290

7 3 KUPSKI / BADARACCO TC 4000 M ISION ERO 1:51.870 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:51.884

8 64 WIEBEL / DI PALMA TC 4000 M ISION ERO 1:52.217 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:52.504

9 7 GRYGORSZYN / MANTILLA TC 4000 M ISION ERO 1:52.350 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:53.485

10 2 CABRAL / BOGADO TC 4000 M ISION ERO 1:52.769 1 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:54.217

11 8 BAEZ / ZARZA TC 4000 M ISION ERO 1:53.012 1 º T a n d a C l a s i f i c a t

12 35 JELEN / BUNDZIAK TC 4000 M ISION ERO 1:53.179 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:53.180

13 73 FA / RODRIGUEZ TC 4000 M ISION ERO 1:53.217 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:53.656

14 88 Adan Muñoz TC 4000 M ISION ERO 1:54.212 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:54.280

15 33 Javier Soczyuk TC 4000 M ISION ERO 1:54.557 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.138

16 25 TARNOSKI / OKULOVICH TC 4000 M ISION ERO 1:55.152 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:55.440

17 100 SANCHEZ / ZURITA TC 4000 M ISION ERO 1:56.471 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 1:56.654

18 244 CASSONI/ JAMBRINA TC 4000 M ISION ERO 2:02.209 2 º T a n d a C l a s i f i c a t 2:02.367

Cronograma Fecha 5 Posadas

Domingo 26 de agosto

Series Clasificatorias (máx 15 min)

8:30 Serie TCM 5 Vueltas

8:55 1ra Serie TP Clase 1 5 Vueltas

9:20 2da Serie TP Clase 1 5 Vueltas

9:45 3ra Serie TP Clase 1 5 Vueltas

Carreras finales titulares (máx 25 min)

10:15 TC 4000 Misionero (Titulares) 12 Vueltas

10:55 Copa Fiat 1.4 (Titulares) 12 Vueltas

11:35 TP Clase 3 (Titulares) 12 Vueltas

Carreras finales TCM Y TP Clase 1 (máx 25 minutos)

12.30 TCM 10 Vueltas

13:10 TP Clase 1 12 Vueltas

Carreras finales invitados (máx 25 minutos)

14:15 TC 4000 Misionero 12 Vueltas

15:00 Copa Fiat 1.4 10 Vueltas

15:35 TP Clase 3 12 Vueltas

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.