Paraguay | Intensificaron los operativos para evitar adelantamientos indebidos en el puente internacional Posadas-Encarnación

El presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, Conrado Kiener, compartió sus perspectivas sobre el panorama actual y las expectativas en relación con el tránsito fronterizo tras el cambio de gobierno en Paraguay.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/08/08-25-Reo-Conrado-Kiener-cambios-gobierno-Paraguay-filas-en-el-puente-operativos-7.47.mp3

Radio República- Conrado Kiener

«Evidentemente el gobernador nuevo tomó el toro por las astas, ayer estuvieron haciendo operativos de orden, que era lo que nosotros pedíamos hace bastante tiempo, y era aparentemente cuestión de buena voluntad», comentó.

Sobre la cuestión de las filas para cruzar el puente que conecta Encarnación con Posadas, Kiener explicó: «Estuvimos viendo actuar a la Policía Nacional sobre lo que hacían los adelantamientos indebidos y esas cuestiones, que era algo necesario».

Tal vez te interese leer: Turista argentino salió a reclamar que se estaban adelantando y fue agredido en Encarnación

También profundizó en el tema del orden y se refirió a que «están trabajando aparentemente a todo nivel. Ayer el intendente y el gobernador estuvieron reunidos justamente para este tema y ya pusieron manos a la obra».

En relación con la aceptación de pesos argentinos en Encarnación, Kiener afirmó: «Yo no tengo novedades de eso. Nosotros no nos podemos dar el lujo de no recibir pesos. Las cotizaciones son las peores siempre, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Pero eso estaba pasando en Ciudad del Este y según sé, eso de no recibir pesos, es a nivel de las casas de cambio, en los comercios se recibe».

En cuanto al flujo de argentinos hacia Encarnación, Kiener destacó: «Evidentemente en Encarnación siempre hay novedades y aunque el precio esté tan bajo siempre hay algunas oportunidades para conseguir precios convenientes».

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023