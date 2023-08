Misiones | Empresas de transporte de media distancia reclaman nuevas actualizaciones de tarifas y pago de subsidios

Las empresas de transporte de media distancia de Misiones, volvieron a reclamar al gobierno provincial, que autorice una actualización de tarifas del 100%, arriba de la ya autorizada hace algunas semanas, que fue del 30%. Además de solicitar el pago de subsidios, de los últimos tres meses.

Juan Manuel Fouce, representante legal de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), emitió declaraciones sobre la situación actual y las demandas insatisfechas del sector. En este sentido, afirmó que se hizo un pedido al Ministerio de Hacienda para actualización de tarifas.

Durante este año, según Fouce, las empresas experimentaron un aumento del 50% en las tarifas, a pesar de que la tarifa debía haberse ajustado en relación a las compensaciones tarifarias, conocidas como subsidios. Estas compensaciones reemplazaron un acceso previo a un combustible subsidiado por el gobierno en 2019. Sin embargo, desde marzo del año pasado, estas compensaciones no se han actualizado, lo que significa que los valores siguen siendo los mismos a pesar de una inflación que ha superado el 170%.

En ese sentido, comentó que la falta de actualización de las tarifas y las compensaciones produjo una situación insostenible para las empresas de transporte, además del boleto educativo gratuito que se brinda. Por otro lado, dijo que el costo del combustible aumentó significativamente y la falta de fondos para comprar insumos básicos como cubiertas está afectando la operatividad de las flotas.

“Hoy las empresas están en una grave crisis, no se pueden cambiar unidades, no se puede cargar combustible, que subió 100 pesos en un solo día, así que hoy la situación que ya se venía reclamando es gravísima para todas las empresas que trabajan los servicios interurbanos. El municipio otorgó un incremento tarifario en Posadas pero las empresas no saben qué pasará en el futuro”, sostuvo. Además, agregó que se están dejando de hacer frecuencias y despidiendo personal, lo que significa una paralización de servicios.

Con más de 5.000 empleados directos y muchas familias dependiendo de la industria del transporte, la crisis en el sector tiene un impacto amplio en la economía local. Las empresas están luchando por mantenerse a flote mientras enfrentan graves desafíos financieros. “Las empresas necesitan y reclaman a la Cámara justamente que ni las tarifas ni las compensaciones están siendo actualizadas, mi función hoy es ser vocero del reclamo de cada una de las empresas para continuar prestando servicio”, afirmó.

Acerca de los despidos al personal, aseguró que “desde el 2021 se redujo un 30% el personal de la empresa y se va a seguir reduciendo. La provincia está exigiendo que se cumplan los servicios aunque sin actualizar las compensaciones no se puede seguir prestando la misma cantidad de servicio”.

También, agregó que “constantemente se transmite al Gobierno provincial la necesidad de no dejar a nadie sin trabajo porque todos los ingresos al transporte son de empresas familiares”. Al no tener ingresos, las empresas no tienen para comprar combustible y podrían paralizar los servicios. Sin embargo, desde La CAEMTAP se está solicitando urgentemente una actualización de tarifas y compensaciones para garantizar la continuidad de los servicios. «La solución tiene que ser un programa de incremento a futuros de actualizaciones», afirmó.

Debido a esta situación, las empresas no pueden programar absolutamente ningún gasto y no se puede tomar ningún crédito. «Hoy estamos en una incertidumbre. Si la provincia no tiene plata para actualizar las compensaciones, que dé tarifas. Esa es la realidad. Pero el servicio tiene que funcionar”, concluyó Fouce.

