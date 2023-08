Realizarán una sentada en contra de los casos de violencia y acoso en la Facultad de Humanidades de Posadas

A raíz de diferentes denuncias de acoso que se dieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Posadas los últimos meses, los alumnos convocaron a una sentada este jueves frente al edificio central de la casa de estudios, a partir de las 16.

La misma será en reclamo a no haber obtenido una respuesta concreta de las autoridades académicas frente a esta problemática. En este marco, el consejero estudiantil del departamento de Comunicación Social, Adrián Carlos, señaló que en noviembre del 2022 se presentó una nota detallando las diferentes denuncias de los estudiantes, pero no recibieron respuesta alguna. Luego, en junio del corriente año volvieron a presentar otra nota, y nuevamente no hubo contestación alguna por parte de los dirigentes académicos.

El mismo consideró que las carreras de Comunicación Social son una de las que más sufren, en cuanto a dichas situaciones de acoso y violencia por parte de ciertos estudiantes. Además, manifestó que la sentada será en reclamo a la falta de respuestas concretas ante la problemática.

Si bien la casa de estudios organizó diversas charlas para concientizar sobre el acoso y la violencia estudiantil, desde Triádicos, organización estudiantil fundada por Carlos, esperan que las medidas no se queden solo en eso.

Asimismo, el consejero departamental indicó que durante el 2022 se presentaron tres casos en la carrera a la que pertenece, mientras que este año surgieron otros dos. También, contó que los presuntos acosadores serían estudiantes que continúan compartiendo las aulas con las víctimas. De igual manera, cabe señalar que ninguno de estos casos está judicializado.

Para terminar, Carlos apuntó que solicitar que estos sean vetados de la facultad sería incoherente con el valor de la educación pública, pero sí esperan que exista un resguardo mínimo para con cada víctima. “Hay que demostrarles que lo que hacen está mal”, concluyó.