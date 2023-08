Una de las figuras de River tendría luxación de hombro y podría quedar dos meses afuera de las canchas

Después del paso en falso de River en su visita a La Paternal, ya que cayó 3-2 ante Argentinos Juniors en el debut de la Copa de la Liga, se avecinan preocupaciones para Martín Demichelis, ya que uno de los destacados del "Millonario" sufrió una lesión que podría poner en riesgo su participación en el próximo Superclásico contra Boca en la séptima jornada.

En el minuto 15 del segundo tiempo, Luciano Gondou y Rodrigo Aliendro lucharon por el dominio del balón. En medio de esta disputa, el delantero logró dejar en el suelo al centrocampista y continuó con la jugada que culminó en un córner a favor de Argentinos Juniors. Sin embargo, esta acción dejó a Aliendro tendido en el campo, manifestando signos de dolor y golpeando la grama.

El equipo médico de River acudió rápidamente para atenderlo, pero Aliendro no pudo continuar en el partido. Demichelis tomó la decisión de reemplazarlo por Enzo Pérez.

En una conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador se refirió a la lesión de Aliendro, expresando: «Espero que la lesión de Rodrigo no sea de gravedad. No me corresponde pronunciarme sobre aspectos médicos, pero todo indica que podría tratarse de una luxación».

Hasta el momento, el club no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la magnitud de la lesión de Aliendro. No obstante, si se confirma que sufrió una luxación en el hombro, es probable que esté fuera de las canchas durante alrededor de dos meses. Esto implicaría su ausencia en el enfrentamiento contra Boca en la séptima jornada del torneo, programado para principios de octubre.