El ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump deberá pagar 200 mil dólares para no ir preso

El tribunal estatal de Georgia ha establecido hoy una fianza de 200.000 dólares para el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de evitar su encarcelamiento.

Esta medida se produce después de que Trump fuera acusado de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. La fianza permitirá al destacado político republicano permanecer en libertad mientras cumple con el requisito de presentarse y ser registrado en la prisión del condado de Fulton, Georgia, antes del próximo viernes.

Trump se enfrenta a trece cargos presentados por un gran jurado de Georgia la semana pasada por su presunto intento de manipular los resultados electorales de 2020 en el estado. En estas elecciones, el actual presidente demócrata, Joe Biden, emergió victorioso por un estrecho margen.

Entre los cargos en su contra, se incluye la acusación de violar la ley RICO, a menudo empleada contra figuras de la mafia, lo que podría conllevar una posible pena de prisión en caso de ser encontrado culpable en el juicio. Para esta acusación en particular, el tribunal ha estipulado una fianza de 80.000 dólares, además de 10.000 dólares por cada uno de los otros doce cargos, totalizando la suma de 200.000 dólares.

En relación al caso en Georgia, Trump ha sido imputado junto a 18 colaboradores, incluyendo a su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como su ex jefe de Gabinete, Mark Meadows. El Tribunal Superior del condado de Fulton también ha impuesto fianzas de 100.000 dólares al abogado John Eastman y de 10.000 dólares a otro de los acusados, Scott Hall.

A pesar de estos acontecimientos legales, Trump aún no ha dado indicaciones sobre el momento en que podría culminar una conferencia de prensa que tenía previsto ofrecer hoy, en la que tenía la intención de presentar un informe sobre supuestas irregularidades electorales en Georgia.

Cabe destacar que esta es la cuarta vez que Trump enfrenta imputaciones penales. Recientemente, fue acusado por un gran jurado en Washington D.C. de cuatro cargos por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, los cuales culminaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Además, en Nueva York, Trump enfrenta 34 cargos relacionados con supuestos pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación en el pasado, con el objetivo de comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Por último, en Florida, Trump está acusado de 40 cargos por la supuesta sustracción ilegal y retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, que habrían sido retirados de la Casa Blanca.