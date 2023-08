Rafael Correa respaldó la impugnación al reemplazante de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado en Ecuador

El ex presidente también se refirió al asesinato del líder del Movimiento Construye 25 y dijo que el magnicidio busca beneficiar a la derecha y perjudicar a su partido.

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y líder del movimiento Revolución Ciudadana, respaldó la objeción que su partido realizó a la candidatura de Christian Zurita, el periodista, amigo y reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto en Quito. Para Correa, “hay que respetar las leyes y el Estado de Derecho” y que el movimiento Construye 25, fundado por la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, no quiere cumplir con la norma electoral.

“Ecuador debe conocer que el partido Construye es de María Paula Romo… Es contundente la prueba. El señor (Zurita) ha estado afiliado a otro partido. Además fue puesto ahí para que nos insulte”, aseguró Correa en radio Sonoroma, que realizó la entrevista.

La mañana de este 16 de agosto se conoció que, a una hora del cierre del periodo de impugnaciones, Marcela Aguiñaga, presidenta nacional del movimiento Revolución Ciudadana presentó el oficio de objeción sustentado que Zurita está afiliado a otro partido político diferente de Construye 25 y que, al no haber anulado dicha afiliación al menos 90 días antes de su inscripción y al no subsanar dicho impedimento 48 horas antes de la presentación de su candidatura, el correísmo pide no calificar a Zurita como candidato a la Presidencia. Zurita fue inscrito el 13 de agosto ante el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, Christian Zurita dijo en Teleamazonas que “la impugnación es falsa” y reiteró que no está adherido a ningún movimiento y aseguró que espera que el Consejo Nacional Electoral califique su candidatura. Zurita aseguró que la información presentada por Aguiñaga es falsa. En Ecuador han existido varias denuncias de que miles de ciudadanos han sido afiliados ilegalmente a organizaciones políticas a través de la falsificación de sus datos y firmas.

Frente a la impugnación, el movimiento Construye 25 escribió en X, antiguo Twitter, que el “Correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura Al verificar requisitos conocimos de un registro falso, se solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto”. El partido se refiere a que Zurita constaría como afiliado del movimiento Reto que impulsa la candidatura del empresario Xavier Hervas.

En la entrevista radial, Correa también calificó al magnicidio en contra de Villavicencio como un hecho “inédito y sin precedentes” en el país: “Es un complot político para perjudicarnos y nos perjudicó. Sabían que íbamos a ganar en una sola vuelta… Vieron que Fernando Villavicencio era más útil muerto que vivo y lo asesinaron”. Al ser consultado sobre quiénes estarían detrás del asesinato dijo que “la derecha… pero por ejemplo María Paula Romo y (Patricio) Carrillo pueden estar involucrados, los candidatos que se benefician de este ambiente de terror, la extrema derecha ecuatoriana que está dispuesta a todo, a asesinarme a mí…”. Correa también se refirió a los errores de seguridad que existieron el pasado 9 de agosto, cuando sicarios asesinaron a Villavicencio a la salida de un mitin en el norte de Quito.

En un comunicado compartido a la prensa internacional, el movimiento de Villavicencio reiteró que “Christian Zurita ha sido periodista los últimos 30 años de su vida. Nunca, antes de este momento, ha tenido pertenencia alguna a ninguna organización política”. Ahora, asegura el movimiento es adherente político de Construye.

El movimiento agregó que “la impugnación a la media noche por parte del correísmo evidencia el miedo que les provoca Fernando Villavicencio, aún después de muerto. La reacción vil y desesperada del correismo en todos los días posteriores al asesinato Fernando, incluida esta impugnación, es la confirmación de que somos la candidatura más temida por las mafias”.

Por lo pronto se ha anunciado que el pleno del Consejo Nacional Electoral tratará esta noche la calificación de Christian Zurita. Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que “de aceptarse la nulidad se califica inmediatamente por el pleno la candidatura de Zurita”.

