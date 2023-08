A pesar de la devaluación, el mercado automotriz continúa vendiendo y aclaran que todavía no se actualizó la lista de precios tras las PASO

En medio de un panorama económico volátil, el mercado automotriz argentino continúa en constante movimiento. Carlos Lowe, referente del sector, brindó sus perspectivas sobre los desafíos actuales y las implicaciones de la reciente devaluación. Lowe ofreció una visión sobre el panorama económico que enfrenta el sector.

República – Carlos Lowe

«Nosotros seguimos vendiendo, no hemos frenado la venta.» Según sus observaciones, Ford mantendrá sus precios durante el mes, pero se espera un ajuste posterior. «El tema es que si vos no tomás una precaución, después no podes reponer la mercadería que estás vendiendo.» En este sentido, indicó cierta cautela en torno a los precios, pero el sector automotriz no ha parado.

La atención se desplaza hacia Volkswagen, ya que se anticipa una nueva lista de precios con incrementos estimados entre un 10% y un 15%. «La gente puede seguir consultando, haciendo números. Hay que seguir trabajando y eso es lo que estamos haciendo nosotros.»

En cuanto a la lista de precios post devaluación, aclaró que aún no se encuentra disponible, pero compartió su perspectiva sobre la constante alza de precios. «Lo que vi es que los autos vienen aumentando un 7% mensual. Es decir, están recubiertos a una devaluación de un 20% los precios.» Sin embargo, señaló que este fenómeno no es exclusivo de los autos, sino que refleja una inflación generalizada que demanda ajustes en respuesta.

En cuanto al resultado de las recientes elecciones PASO, describió como una sorpresa inesperada y planteó dos posibles interpretaciones. «No sabemos si fue un voto castigo que le dimos al gobierno o realmente es una tendencia y un cambio que va a haber», dijo. También explicó que la incertidumbre prevalece y que la tendencia no está definida de cara a las elecciones de octubre.

Consultado sobre las razones detrás de la elección de dar un “voto castigo» al gobierno desde su sector, Lowe hizo referencia a las dificultades que enfrentan debido a la falta de importación de vehículos y piezas. «El Banco Central no tiene un dólar para poder traer un vehículo, este mes no hubo importados, directamente cero autos se trajeron de afuera.» Esta situación afecta a los consumidores y contribuye a la inflación desmedida.

Sobre la posibilidad de un cambio en el rumbo económico con Massa al frente, indicó la falta de resultados visibles. «El tema es que no nos está demostrando nada, no está pudiendo frenar nada, está acelerando más todo», sostuvo.

En cuanto a la financiación, resaltó la ausencia de crédito en el país y las tasas prohibitivas. «Pasa lo mismo con los autos y nuestro sector siempre se maneja mucho con la financiación, nosotros debemos tener el 70% de las operaciones financiadas, es decir, que ese 70% desapareció porque hoy nadie puede pagar un crédito por las tasas del banco», concluyó.

