Empleados de una petrolera arrastraron y casi mataron un perro con una camioneta

La situación que ocurrió en la provincia de Neuquén, fue vista y grabada por dos empleados municipales que recriminaron la situación, a los hombres que viajaban en una camioneta, perteneciente a una firma petrolera. El can finalmente no murió, pero tuvo que recibir RCP, ya que estaba inconsciente.

Empleados municipales de Neuquén grabaron la secuencia e hicieron detener la marcha de los trabajadores que llevaban al animal colgando del vehículo. Imágenes sensibles.

La comunidad de Centenario en Neuquén se vio conmocionada y llena de indignación cuando dos empleados municipales presenciaron un acto impactante de crueldad animal en las calles de esta localidad. Los testigos vieron cómo los ocupantes de una camioneta llevaban a una perra colgando en la parte trasera del vehículo. A pesar de los esfuerzos de los testigos por detener el acto inhumano, los conductores de la camioneta se negaron a detenerse, lo que llevó a una persecución por varias cuadras. La secuencia de este perturbador incidente fue capturada en video por los empleados municipales.

«Grabalo, grabalo. Lleva a un perro colgando. No frena. Eh capo, desde allá vienen con el perro colgando. Hace no sé cuánto que los venimos siguiendo con el perro colgando. No viejo, no puede ser que no vean para atrás. Viene colgado el perro, hermano», exclamó uno de los testigos con indignación mientras intentaba detener a los ocupantes de la camioneta.

Los vecinos que presenciaron este trágico suceso denunciaron que los trabajadores a bordo de la camioneta afirmaron no haberse percatado de la situación. Uno de los ocupantes se bajó riéndose, mientras que su compañero mostró sorpresa. La perra, que yacía inmóvil en el costado de la camioneta, aparentemente había sufrido lesiones graves debido al roce con las chapas del vehículo.

La rápida intervención de los empleados municipales fue fundamental para rescatar a la perra maltratada. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que el animal finalmente mostró señales de vida. A pesar de este esfuerzo heroico, la perra tuvo que ser llevada a una clínica veterinaria debido a las heridas sufridas durante el incidente.

Maru Cerda, madre de uno de los testigos y empleados municipales involucrados, expresó su indignación ante la situación. «Ya estaba casi muerta. La desataron y volvió a moverse cuando le hicieron RCP. Pero la tuvieron que llevar a una veterinaria porque estaba muy lastimada. Aparentemente, su cuerpo venía rozando con las chapas de la camioneta. Una pena, ya se hizo la denuncia en la Fiscalía y en Control Canino de la Municipalidad», declaró.

La actitud del conductor de la camioneta, quien se bajó riendo, ha generado aún más repudio entre la comunidad local. «Muy irónico», señaló Maru Cerda.

El incidente ha provocado un llamado a la acción en defensa de los derechos de los animales en Centenario. La Ley 14346, que castiga los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales con penas de prisión de 15 días a un año, ya está en juego. La Fiscalía intervendrá en el caso para garantizar que se haga justicia en nombre de la perra maltratada y para enviar un mensaje claro de que los actos de crueldad animal no serán tolerados en la comunidad.

Este triste incidente resalta la importancia de la conciencia y la protección de los derechos de los animales, así como la necesidad de una sociedad comprometida en prevenir y condenar los actos de maltrato animal. Con información de LM Neuquén.