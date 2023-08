El Club San Francisco denuncia actitudes antideportivas por parte de la APOFUSA: “Acá hay una cuestión personal”

Así lo aseguró el gerenciado del club, Gastón Molina, en diálogo exclusivo con Misiones Online. Según indicaron desde la entidad, la Asociación Posadeña de Futsal emitió sanciones desmedidas contra el club luego del conflicto con Distribuidora Blanc, las cuales le costaron la categoría.

El fútbol de salón de la capital misionera se encuentra convulsionado desde su interior. Y es que, si bien el futsal posadeño se caracteriza por ser de pierna fuerte por momentos, lo sucedido entre el club San Francisco y Distribuidora Blanc sentó un precedente en cuanto a las sanciones.

En este sentido, Misiones Online pudo dialogar con el gerenciado del Club San Francisco, Gastón Molina, quien se pronunció acerca de esta situación, en la cual la entidad se sintió ampliamente perjudicada.

“Básicamente lo que está pasando es que hay varias irregularidades en lo que es APOFUSA respecto a lo que es el torneo en el Brown. Nosotros nos hemos unido al torneo hace poco, hará seis meses, con dos equipos en la Primera División, con Sub20 y divisiones inferiores”, comentó.

“Hoy tenemos más de 150 chicos en el fútbol de salón, tenemos además en proceso la construcción de nuestra propia cancha, tratando de que el deporte crezca y que brinde más posibilidades a los deportistas”, señaló Molina en cuanto a la actualidad del club.

“Lamentablemente, a los dos equipos que tenemos en el torneo que se disputa en el Brown, los de la Primera División, fueron perjudicados por, supuestamente, violar desde el reglamento de la APOFUSA”, indicó.

“Nosotros hemos presentado pruebas de que esto no es así, hemos intentado que se regularice la situación, pero no lo hemos conseguido”.

Cabe recordar que esta situación entre el Club San Francisco y la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón, se da a raíz de la disputa de la pelea sucedida entre la mencionada institución y Distribuidora Blanc, el pasado mes de junio.

A partir de ese conflicto, desde San Francisco señalaron que se fueron sucediendo una serie de decisiones por parte de la APOFUSA, que terminaron por perjudicar los intereses del club, pasando por encima del reglamento con una sanción, según dijeron, desmedida.

“La verdad es que uno trata de ser bien pensado. Incluso intenté pensar que quizá haya falta de organización o falta de recursos y que era una casualidad, pero ya si te equivocás durante seis meses, con el mismo equipo, en sus dos equipos de primera, me cuesta creer que es casualidad”, afirmó Molina.

“Creo que es personal, lo cual no lo entiendo porque somos nuevos. Yo no conozco a la gente que hoy dirige el fútbol de salón, pero nuestro reclamo es por una cuestión de falta al reglamento. Las sanciones han perjudicado, han dejado sin jugar a mis jugadores, a mi cuerpo técnico sin poder dirigir, a mi delegado y hasta yo tengo una sanción de no poder ingresar a la cancha que no se entiende”, manifestó.

Molina incluso señaló que, hasta este momento, desde el club no hay recibido el informe de ese partido, donde quedaría asentado el motivo de la dura sanción.

Las sanciones que reclama el tricolor son las del arquero Simari Nahuel (3 años), Mejia Rafael (1 año y suspensión de funciones como Ayudante técnico y/o delegado), además de la del propio Molina (1 año sin permanecer en el estadio como espectador cuando juegue algún equipo del Club San Francisco).

Tal vez te interese leer: Básquet | CAPRI avanza a la final tras vencer a Tokio Mayores en una contundente victoria 88-72

Como si fuera poco, el punto mas duro para el club fue la decisión de su inmediato descenso y la quita de 10 puntos para el inicio de la próxima participación.

“Se entiende que expulsen a los jugadores que estuvieron en los disturbios, pero lo del descenso no existe”, añadió.

En el medio, San Francisco se encuentra en plena construcción de su propio estadio para albergar competencias de fútbol de salón, motivo por el cual desde la institución creen es uno de los factores de la “persecución” por parte de la APOFUSA.

“Lo que se entiende es que es personal y es una lástima porque creo que nosotros venimos a sumar, vinimos a trabajar, no nos merecemos esto, pero tampoco me quiero poner el lugar de víctima, sino simplemente invitar a esta gente a que se junten, se reúnan con uno si tienen ganas de mejorar la situación, porque lo único que están haciendo es perjudicar al deporte”, completó.