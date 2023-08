Posadas | Tras el asesinato de “Manchitas”, instan al acompañamiento a la marcha prevista para este miércoles en pedido de justicia

En Posadas, tras el lamentable asesinato de "Manchitas", Lucas Gómez, defensor de derechos animales, criticó la desidia en protección de estas criaturas domésticas que padecen maltrato por parte de las personas que los tienen a cargo. En ese sentido, convocó a que se sumen a la marcha prevista para mañana a las 9 horas en el Mástil de la Av. Uruguay.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/08/08-15-Ex-Lucas-Gomez-marcha-maltrato-animal-perroItaembe-Guazu-8.12.mp3

Lucas Gomez- Radio Express

La problemática del maltrato animal no sólo afecta a los seres vivos directamente involucrados, sino que también convoca a la comunidad a tomar medidas y acciones que defiendan sus derechos. Durante la última semana, se organizó una marcha en Posadas para denunciar hechos de esta índole y exigir un cambio en el sistema.

Lucas Gómez, activista y defensor de los derechos de los animales en la capital provincial, se refirió a las acciones desarrolladas en repudio al aberrante asesinato de la perrita “Manchitas” a manos de un hombre del barrio Itaembé Guazú. «Hubo una marcha el día sábado y nosotros no pudimos asistir porque teníamos jornada de castraciones», explicó.

Sin embargo, indicó que ese mismo día se decidió convocar a una nueva movilización. «Va a ser mañana en el Mástil, la idea es marchar desde el Mástil hasta el Juzgado N° 7 que está a dos cuadras. La idea es que asista la mayor cantidad de gente posible que realmente le interese el tema», manifestó.

«Cualquier cosa que pase con un animal hoy en día es tomado con liviandad, como si fuese una cuestión menor. No siempre, pero muchas veces se repite esta cuestión de que no quieren tomar la denuncia o que cae en algún juzgado donde el juez no le interesa el tema. O bien, cuando la policía toma la denuncia, se acerca al domicilio del acusado, constata la situación de maltrato en que vive el animal y lo saca de manos del agresor, no hay un centro de custodia, no hay un centro de rehabilitación. El Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) está abarrotado de mascotas», añadió, apuntando a la falta de lugares adecuados donde llevar a los animales rescatados.

Por otra parte, mencionó sobre la dificultad de comprobar el maltrato. «Dependiendo del caso, hay diferentes tipos de maltrato. Las leyes están, por más que tengan alguna falencia, están, el problema está en el cumplimiento de esas leyes», aseguró. Asimismo, lamentó la frecuencia con que se ven casos de animales desnutridos, atados, sufriendo condiciones climáticas extremas o sufriendo alguna enfermedad sin recibir atención médica.

Respecto a la vacunación, hizo hincapié en la gravedad de la situación, ejemplificando con un caso reciente de rabia que fue identificado: “Siempre tiene que pasar algo para que se active una semana o dos semanas. Cuando pasó el caso de rabia, salieron a hacer campañas de vacunación antirrábica gratuitas pero duró dos semanas», declaró .

Bajo estas circunstancias, el fundador de un emprendimiento para el traslado de mascotas, hizo un llamado final para la marcha del día miércoles que se concentrará en la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay de la ciudad. «La marcha va a ser mañana a las 9 horas en el Mástil. Creo que esto tiene que ser un antes y un después».

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/WYWkRpycPY — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2023