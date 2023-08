PASO 2023 | “No pensé que iba a llegar a esa cantidad de votos, pero también es cierto que acá nadie milita”, dijo “Cacho Bárbaro”, diputado del PAyS

El diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social (PAyS), criticó la inactividad de La Cámpora en las PASO y destacó la sorprendente militancia de los seguidores de Javier Milei, insinuando que el escenario político podría enfrentar a Massa y al líder de Libertad Avanza en una segunda vuelta.

Cacho Bárbaro- Radio República

En el día después de las elecciones PASO en Argentina, Héctor «Cacho» Bárbaro, el referente del PAyS de Misiones, un espacio alineado con Unión por la Patria a nivel nacional, manifestó su descontento con la falta de militancia en el actual contexto político del país expresándose con dureza contra ciertas facciones del movimiento al cual pertenece. Así, no dudó en señalar directamente a ciertas agrupaciones, sobre todo a La Cámpora, por su pasividad en la última campaña.

Bárbaro declaró que pese a que las encuestas señalaban un fuerte apoyo en la zona del Alto Uruguay a Javier Milei, la militancia activa dejó mucho que desear. «No pensé que iba a llegar a esa cantidad de votos, pero también es cierto que acá nadie milita, salvo los compañeros del PAyS, casi nadie militó la Boleta Nacional», dijo.

En referencia a las agrupaciones y organizaciones del Gobierno Nacional, el diputado fue particularmente crítico con La Cámpora. «No han hecho absolutamente nada en esta elección, dejaron que la gente votara sin información, no militaron la Boleta Nacional», recalcó.

El legislador continuó su análisis e invitó a una reflexión interna. «Me parece que hay que hacer una autocrítica hacia este proyecto nacional y popular», comentó, sugiriendo que muchos prefieren la comodidad de los cargos que el trabajo en terreno.

No obstante, hizo mención de los “fanáticos de Milei”, debido a que fiscalizaron de manera gratuita a diferencia de lo que ocurre en los demás partidos donde no se lleva adelante esta tarea sin una remuneración. Aún más, señaló que son altamente activos, especialmente en las redes sociales. «Los tipos que son de Milei militan, pero fuertemente», destacó mencionando que observó que en grupos virtuales, numerosos seguidores del líder de Libertad Avanza difundían su postura pero no percibía a integrantes del Frente de Todos defendiendo al sector.

“Por eso tengo mucha bronca, ahora todos se asombran pero nadie militó la boleta de Sergio Massa en Misiones”, aseguró.

Por otro lado, opinó acerca de los votantes de Milei, aseverando que “están fanatizados” y que denotan una posible desconexión con la realidad, sugiriendo que no comprenden las implicaciones de su elección. A mujeres de 59 años, indicó, “le decís ‘mirá que Milei va a privatizar el sistema jubilatorio. Este gobierno te dio la moratoria, te va a permitir que te jubiles el año que viene y vos querés votar a Milei’. No sé lo que pasa, hay mucha bronca”, planteó mostrando su preocupación por las decisiones de los ciudadanos.

Finalmente, Bárbaro reflexionó sobre las implicaciones más amplias de la situación actual, considerando el avance de otros partidos como Juntos por el Cambio. «No se dieron cuenta y Milei los pasó por arriba», concluyó, dejando en el aire la posibilidad de un enfrentamiento entre Massa y Milei en una futura segunda vuelta.

