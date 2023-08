Ricardo Arjona en Argentina | La voz romántica de Latinoamérica llega en septiembre, y vos podés disfrutarlo con este paquete todo resuelto

Misiones Maravilla EVT ofrece dentro de sus paquetes todo resuelto, un viaje organizado para todos los fans de Ricardo Arjona, quien se presentará en el estadio Vélez de Buenos Aires, el próximo 16 de septiembre. Conocé todos los detalles.

El reconocido cantautor guatemalteco anunció su regreso a la Argentina, siendo ésta su última parada dentro de este tour, el cual fue pensado para promocionar su nuevo álbum “Blanco y Negro”. No obstante, Ricardo Arjona, durante su imperdible show, no dejará de lado sus grandes éxitos como son: “Historia de un taxi”, “Minutos”, “Cómo duele”, “Señora de las 4 décadas” “Acompáñame a no estar solo”, “Dime que no”, “Mujeres”, entre otros.

El paquete de Misiones Maravilla EVT incluye una noche de alojamiento en un hotel céntrico de Buenos Aires, desayuno, entrada seleccionada para el concierto de Ricardo Arjona, traslado ida y vuelta desde el hotel al estadio con guía acompañante. También se puede consultar por traslado desde distintos puntos de la provincia y del país.

Para mayor información y reservas comunicarse al WhatsApp 3764 131601 o al link https://wa.link/urvun7