PASO2023 | Patricia Bullrich venció a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio

Con más del 60% de las mesas escrutadas, la ex ministra de Seguridad acumula el 17% de los votos, mientras que el jefe de Gobierno porteño llega al 10,57 por ciento. “Horacio me llamó y me felicitó”, contó la ganadora al llegar al búnker de Parque Norte

Patricia Bullrich superó a Horacio Rodríguez Larreta en la primaria de Juntos por el Cambio. Al arribar al búnker de Parque Norte, la vencedora informó que el jefe de Gobierno de la Ciudad la llamó para felicitarla y para coordinar los próximos pasos en conjunto.

Si bien Bullrich y Rodríguez Larreta acordaron compartir búnker, ambos dirigentes se habían recluido con sus equipos por separado. El jefe de Gobierno se encuentra en las oficinas de Olazábal y Libertador, donde el optimismo moderado que había a las 18 se transformó en desazón con el avance del escrutinio.

Minutos después de las 22, Rodríguez Larreta llamó a Bullrich para felicitarla, según relató la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

A las 22:40, cuando se publicaron los primeros datos oficiales, Bullrich sumaba el 17% de los votos con el 61% de las mesas escrutadas. El jefe de Gobierno llegaba al 10,57 por ciento.

A partir de ahora, la ganadora será quién definirá las reglas internas del armado opositor. Es lo que habían coordinado en la previa los líderes de Juntos por el Cambio: el que se quedaba con la primaria definía cómo se comunicarán los resultados en el búnker conjunto de Parque Norte, donde ya se encuentra Mauricio Macri.

Al llegar al comando junto, el ex Presidente reconoció que estaba sorprendido. “El crecimiento de Milei demuestra que hay enojo con la política”, declaró. También contó que ya había hablado telefónicamente con los dos contrincantes, que se comprometieron a dar esta noche una foto de unidad.

El líder libertario es el candidato individual más votado: llega al 32,31% con casi cinco millones de votos.

Bullrich ganó la interna en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Tucumán, Salta, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero.

Rodríguez Larreta triunfó en Jujuy, la tierra de su compañero de fórmula Gerardo Morales, en San Juan y en La Rioja.

La victoria de Bullrich sobre Rodríguez Larreta se replicó en CABA, donde su candidato, Jorge Macri, supera a Martín Lousteau en la interna de acuerdo a los primeros datos oficiales del distrito. No obstante, los números son muy ajustados y esta contienda podría terminar dirimiéndose en la Justicia.

En la provincia de Buenos Aires todavía hay una pelea más reñida en la interna. Con el 37,42% de las mesas escrutadas, Néstor Grindetti supera a Diego Santilli en la primaria por casi 15 mil votos.

Fuente: Infobae

Lee también: