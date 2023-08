PASO2023 | Sin fiscales ni militancia, Milei denuncia robo de boletas en todo el país

El precandidato usó sus redes sociales para advertirle a sus fiscales que "cuiden los votos" durante las PASO 2023.

Durante las PASO de este domingo, algunos precandidatos se mostraron disconformes por como se están llevando las votaciones en los diferentes puntos del país. Uno de ellos fue Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, quien votó pasadas las 13 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, luego de hacer una larga fila de más de dos cuadras.

“Era esperable cuando alguien quiere sacar alguna ventajita”, dijo a modo de crítica contra Horacio Rodríguez Larreta, por los inconvenientes con la boleta electrónica que se registraron en la Ciudad de Buenos Aires durante las PASO 2023.

Sin embargo, en las últimas horas, el referente libertario realizó una denuncia a través de sus redes sociales: «Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”.

El economista y aspirante a la presidencia añadió que, durante la campaña electoral de LLA, han “puesto en discusión cosas que hacía muchos años que nos se discutían”. También aseguró que la juventud “es la que lleva menos tiempo expuesta al sistema de adoctrinamiento”, y consideró que su figura tiene una mayor adhesión electoral en ese rango.

#PASO2023 | Lousteau y Unión por la Patria pidieron extender el horario de votación en CABA por las demoras para votarhttps://t.co/tNdjeZRsh9 — misionesonline.net (@misionesonline) August 13, 2023

