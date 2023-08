Juan Schiaretti reconoció la victoria de Javier Milei en Córdoba

El gobernador felicitó al líder de la Libertad Avanza, que dio la sorpresa y se impuso en una provincia históricamente peronista

El precandidato presidencial Juan Schiaretti reconoció que Javier Milei fue el postulante más votado en su provincia, Córdoba. “Quiero felicitarlo”, aseguró escoltado por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo.

“Nosotros conseguimos como fuerza política superar a los dos espacios que expresan la grieta”, agregó.

El cordobés señaló que «no hay dudas que en Córdoba quien obtuvo mayor cantidad de votos es el que consiguió expresar mejor la situación de bronca que existe en la sociedad cordobesa. Fue un voto que protesta contra la actual situación del país.

Elecciones 2023: Javier Milei, el más votado en Córdoba

El candidato libertario se convirtió en el dirigente político más votado en Córdoba, una provincia que cuenta con más de tres millones de electores habilitados para la elección.

Minutos antes de las declaraciones de Schiaretti, la victoria de Milei en Córdoba fue confirmada por el vicegobernador Manuel Calvo: “El resultado de nuestra mesas testigos es que Javier Milei ha sido el candidato mas votado. Es el resultado que se esperaba. Nosotros confiamos plenamente en los resultados de nuestras mesas testigos. Lo hicimos en la elección de gobernador como en la elección a intendente”.

“Nosotros teníamos la intención de seguir sumando representación legislativa. No me cabe duda que no solamente vamos a mantener sino que a sumar mayor candtidad de escaños desde nuestra provincia hacía el parlamento nacional”, agregó en relación a la performance electoral de su espacio.