Piden ayuda para un indigente de Posadas al que se le quemó la carpa

Un lamentable suceso sacudió a la comunidad de Posadas el pasado sábado, cuando una carpa, que fungía como hogar para un hombre en situación de calle, fue consumida por el fuego.

El incidente tuvo lugar en la confluencia de la Avenida Jauretche y Quaranta, justo frente a la estación de servicio YPF. Esa carpa era el refugio de César, un indigente que había elegido ese rincón de la ciudad para residir.

Aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas, lo cierto es que este hecho dejó a César sin el único techo que tenía. Sin embargo, la tragedia no pasó desapercibida para los habitantes de la zona, quienes, al percatarse de la situación, decidieron no permanecer indiferentes.

En una muestra clara de solidaridad, los vecinos de Posadas iniciaron una campaña con el objetivo de asistir a César en estos momentos tan difíciles. En pocas horas, el llamado a la acción se extendió y varios ciudadanos han aportado su granito de arena para aliviar la situación de este hombre que, a pesar de las adversidades, busca rehacer su vida.