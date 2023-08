¿Cambia de camiseta? El misionero Esteban Rolón tiene ofertas del fútbol argentino y podría dejar Boca

El mediocampista de 28 años tiene grandes chances de dejar el club en este mercado de pases y ya recibió una propuesta formal de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Newell´s y Rosario Central también estarían interesados en contratarlo.

El futuro del misionero Esteban Rolón parece estar cada vez más lejos de los terrenos de Casa Amarilla. Muy atrás en la consideración de Jorge Almirón, Boca intentará venderlo en este mercado de pases pese a la partida de Alan Varela a Porto, que liberó un lugar en su posición. En este sentido, Gimnasia y Esgrima de La Plata apareció como el principal oferente para incorporar al ex-Huracán.

Si bien no circularon los montos concretos de la propuesta, el Lobo tendría muy avanzada la cuestión contractual con el jugador, que no tuvo rodaje continuo en ningún momento desde su llegada en junio del 2021, a cambio de una suma de 500 mil dólares. No obstante, al Tripero lo preocupa una cuestión fundamental.

Pretenden que la opción de compra que el Xeneize proponga en los papales no sea demasiado onerosa. Como la postura de Boca es desprenderse de él en esta ventana, la oferta de Gimnasia no sería una mala opción.

El Xeneize también tiene otra propuesta sobre la mesa, aunque no trascendió el club. Sin embargo, otro equipo que estaría interesado sería Newell´s Old Boys. La Lepra lo quiere desde que asumió Gabriel Heinze porque lo tuvo de dirigido en Argentinos Juniors entre 2016 y 2017, cuando lograron el ascenso a la Primera División.

