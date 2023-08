Almirón perdería estos dos jugadores previo al duelo de Boca ante Racing por la Copa Libertadores 

Aunque Boca Juniors se reforzó pensando en levantar una vez más la Copa Libertadores, el entrenador Jorge Almirón ya sabe que dos futbolistas se marcharán del club y no estarán disponibles para el duelo crucial ante Racing.

Boca Juniors se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y perderá a dos jugadores para el duelo crucial ante Racing. El plantel de Jorge Almirón se reducirá y hay ofertas del fútbol argentino por futbolistas que no vienen teniendo protagonismo en los últimos meses.

Los importantes refuerzos que llegaron al «Xeneize» para el segundo semestre del año, terminaron de conformar un equipo más que competitivo. Sin embargo, ante la gran variedad de alternativas que cuenta el entrenador, hay jugadores que no tendrán los minutos esperados en lo que resta del año y, en las próximas horas, se marcharán con el objetivo de mostrarse en otras instituciones.

Las ofertas que llegaron a Boca por dos jugadores

Desde la llegada de Edinson Cavani, la zona de ataque quedó congestionada de opciones y el que está cerca de irse es Nicolás Orsini. El exjugador de Lanús tiene una oferta de Huracán, quien estaría dispuesto a comprar el 50% de su ficha en una cifra que todavía no trascendió. En la operación, la idea es que el «Globo» salde la deuda que tiene con Boca por la venta Franco Cristaldo a Gremio, que es de 2.250.000 millones de dólares.

El delantero de 28 años, que fue adquirido por 2 millones de dólares por el 50% del pase en 2021, tuvo innumerables lesiones que lo obligaron a correr de atrás. En el ciclo de Almirón jugó muy poco y la última vez que disputó un encuentro con la camiseta «Azul y Oro» fue el 10 de abril, en la derrota frente a Colón, donde solo disputó 15 minutos.

Desde su llegada, Orsini jugó 36 partidos, de los cuales 16 fueron como titular, y convirtió solo tres goles y no brindó asistencias. El debut fue el 27 de septiembre de 2021, en el triunfo por 1-0 ante Colón en La Bombonera, por la fecha 13 de la Liga Profesional. Su salida dejaría contento tanto al club como al jugador y buscan un arreglo sin complicaciones.

Pero no sería el único que abandonaría al «Xeneize». Esteban Rolón viene siendo seguido por varios equipos del fútbol argentino, pero el que aceleró en las últimas horas es Gimnasia y Esgrima La Plata, quien lo pretende a cambio de un préstamo por 18 meses con opción de compra.

Si bien en su puesto el entrenador sufrió la marcha de Alan Varela, que fue transferido en 12 millones de euros al Porto, el regreso de Jorman Campuzano, más las opciones de Ezequiel Fernández y Diego González, lo dejan al exjugador de Argentinos Juniors muy atrás en la consideración. De no surgir ningún imprevisto, en las próximas horas firmará su vínculo con el «Lobo».

Quizá te interese leer: Se confirmaron los días y horarios de los partidos entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El mediocampista central arribó a Boca en junio de 2021 tras su buen paso en Huracán. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades y no lució cuando jugó desde el inicio. En casi tres años, disputó 35 partidos, no convirtió goles y salió campeón de la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga y Campeonato 2022.