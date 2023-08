¡Explosión musical en Posadas! Rock, Pop y Funk se unen en una noche épica el 10 de septiembre: conseguí tus entradas en Comprasmisiones.com.ar

El próximo 10 de septiembre, el Auditorium Montoya será el escenario que albergará la música de 3 reconocidas bandas de la capital. Se trata de la Noche de Rock, Pop y Funk, una experiencia musical única, diversa y para disfrutar en familia. ¡Adquirí tus entradas en esta nota!

El domingo 10 de septiembre llega la primera edición de «Noche de Rock, Pop y Funk». Desde las 20 horas en el Auditorium del Montoya, las familias misioneras podrán vivir una noche a pura música.

Tres reconocidas bandas de Posadas se unen para brindar un show único en la Noche de Rock, Pop y Funk

Martu Escalada, de 15 años de edad, junto a su banda formada por músicos profesionales, presenta sus propias canciones, sumadas a un repertorio lleno de hits del Pop y Rock nacional e internacional, de la decada del 90 hasta la actualidad. Habrá un line up con canciones conocidas por todas las generaciones, de artistas como: Dua Lipa, Harry Styles, Miley Cyrus, Maroon 5, Bruno Mars, Lenny Kravityz, Led Zeppelin, Red Hot, Elvis, Soda Stereo, Fito Páez, Charly Garcia, entre otros.

Lupanar, banda que se destaca por “la pasión de ponerle letra y música a lo cotidiano, con sonido propio”, con sus canciones y hits reversionados, le darán el marco rockero a la noche de Rock, Pop y Funk en el Montoya.

Finalmente, Wonderfunk, inspirada en el Funk, Soul y Disco de los 80 y 90, transportará a la audiencia a esa época con clásicos que siguen vigentes y que emocionan. Con canciones de referentes de estos estilos: Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Prince, Tower of Power, Stevie Wonder, James Brown, Ed Motta, Donna Summer, George Clinton and Parliament Funkadelic, Michael Jackson y Jamiroquai, para cerrar la noche cantando y bailando.

Esta primera edición de la Noche de Rock, Pop y Funk apuesta a público de todas las edades, a familias, adolescentes, jóvenes y adultos, con ganas de disfrutar de un show musical de primer nivel, de casi 3 horas de duración, con bandas con estilos diferentes, abarcando muchos gustos musicales. Conjuga 3 recitales en vivo con mapping sobre el escenario y laterales del Auditorium a cargo del Dj Parra, convirtiéndolo en un show totalmente diferente.

Con la intención de que nadie se quede con las ganas de vivir esta experiencia musical, sensorial y visual, las entradas son generales y se venden a precios accesibles en la web de Comprasmisiones.com.ar, que posibilita el pago con tarjetas de crédito.

¡Agendate este evento musical en Posadas! Disfrutá de la Noche de Rock, Pop y Funk el próximo domingo 10 de septiembre en el Montoya.