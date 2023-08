Ricardo Babiak, administrador Puerto Posadas-Santa Ana, se refirió a la búsqueda de extender la hidrovía hasta Puerto Iguazú con el objetivo de potenciar el transporte fluvial, manifestando que es un acuerdo comercial. Asimismo, contó que vienen trabajando con Aduana para poner en marcha el operativo de cabotaje para que el empresario que quiera, lo pueda hacer tanto por río como por tierra.

En ese sentido, Babiak contextualizó la situación, subrayando que la hidrovía del Paraná es un acuerdo comercial entre varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Explicó cómo el acuerdo históricamente se centraba en el tramo desde el río La Plata hasta la confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay. Sin embargo, en 2020, Argentina estableció el Consejo Federal de Hidrovía, integrando a las provincias ribereñas. Este consejo también dio origen al Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, responsable del mantenimiento y licitación de la parte argentina de la vía.

«La hidrovía es un acuerdo comercial en donde se ha firmado entre todos los países que usan la hidrovía. En el año 2020 Argentina crea el Consejo Federal de Hidrovía, donde en ese consejo integran las provincias argentinas que usan la hidrovía o que son ríos sobre la hidrovía.»

«La idea es que Argentina también se involucre con esto… lo que nosotros pedimos que se haga de urgencia es la señalización y el balizamiento de esta zona porque nos va a permitir la navegabilidad las 24 horas. Entonces son dos cosas las que hoy pedimos, que la hidrovía llegue hasta el fin del territorio, que sería Puerto Iguazú, sobre el río Paraná, y el balizamiento, si es posible, primero hasta el puerto de Posadas, que hoy se navega, y después sobre el río Paraná hasta Iguazú», indicó.

Asimismo, se refirió a los desafíos que implica la navegación comercial y cómo esta extensión beneficiaría tanto a la economía como al turismo. «En principio se pide la navegación las 24 horas. Si hay señalamiento hoy, por ejemplo, no se puede navegar desde Confluencia hasta Posadas, nuestro convoy no navega de noche, no puede navegar de noche porque no hay balizamiento, no hay señalización ni balizamiento.»

En relación a la capacidad de carga y navegabilidad, comentó: «Hoy un empresario que quiere mandar su mercadería desde Buenos Aires acá, o si la compras acá, lo único que vas a hacer es levantar el teléfono, pedís un camión y armás tu logística así. La fluidez es un poco más complicada. Así que la idea es agilizar ese trámite también a través de las modificaciones de las normas.»

También, contó que vienen trabajando con Aduana para poner en marcha el operativo de cabotaje, e informó que pidieron a Nación la modificación del código aduanero para que el empresario que quiera hacer cabotaje lo pueda hacer tanto por río como por tierra.

Finalmente, destacó los avances logrados hasta ahora y el impulso que esta extensión brindaría. «La posible extensión de la hidrovía hasta Puerto Iguazú promete abrir nuevas oportunidades para la región, impulsando el transporte fluvial y fomentando el crecimiento económico y turístico en Misiones.»