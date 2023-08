Vieron un bulto sospechoso y pensaron que hurtó: era una hernia

La ciudad de Asunción fue escenario de un episodio insólito que envuelve a dos amigos que viajaron desde Santa Rosa para una consulta médica en el Hospital de IPS Ingavi. Lo que debía ser un día de trámites médicos se convirtió en una odisea luego de que una "confusión" los retuviera en un minisúper situado justo frente al hospital.

“Salimos de Santa Rosa a las 2 de la mañana para la consulta y llegamos a las 7. Mi amigo tenía cita a las 10, así que después de registrarse, decidimos ir a desayunar”, contó uno de los afectados, identificado como C., de 45 años. Sin embargo, su ingreso al comercio desencadenó una serie de eventos inesperados.

Pantalón abajo

Lo que nunca esperó C. fue tener que comprobar que el bulto que llevaba en su pantalón no era un producto robado, sino parte de su anatomía. Para añadir a la confusión, el abogado de C., Valentín Domínguez, señaló que su cliente, además de tener una anatomía prominente, padece de una hernia que le provoca una notable abultación en la zona.

El empleado que lo retuvo, identificado como Mario, admitió que sospecharon que el abultamiento era producto de un posible hurto. “Quién iba a pensar que estaba enfermo, si no pudimos verlo (refiriéndose a su parte íntima)”, se defendió, achacándolo todo a un «malentendido«.

C. añadió con indignación: “Con cámaras en todo el local, nos tratan como si fuéramos delincuentes, bloqueando la puerta y no permitiéndonos salir. Luego, cuatro oficiales de policía nos siguieron hasta nuestro coche y lo revisaron, confirmándose que no teníamos problemas con la justicia”.

El incidente, más allá de la incómoda situación, ha dejado secuelas emocionales en C.: “Tengo miedo de volver a Asunción”, confiesa.

El hecho plantea reflexiones sobre la estigmatización, la rapidez con la que se juzga a las personas por su apariencia y la falta de empatía y tacto para manejar situaciones ambiguas. A la espera de una resolución legal o una disculpa pública, este incidente permanecerá en la memoria de todos como una historia insólita y un llamado a la prudencia y al respeto.