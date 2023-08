Empatía e inclusión: instan la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en las elecciones

Soledad Varela, activista por los derechos de las personas con discapacidad, resaltó la importancia de la empatía en el día de las elecciones. Destacó cómo aún falta comprensión y acción en favor de la accesibilidad y la inclusión de este colectivo en el ámbito político. Explicó que es fundamental generar un cambio cultural y promover el respeto mutuo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/08/08-10-SantaMariadelasMisiones-Soledad-Varela-Empatia-Elecciones-personas-con-discapacidad-8.8.45.mp3

Santa María de las Misiones – Soledad Varela

¿Hay empatía?

Soledad Varela: Empecé a ver en algunos momentos, se empieza a vislumbrar, pero realmente no al 100%. Creo que todavía no somos 100% conscientes de la importancia de ser realmente empáticos con las personas que lo necesitan.

¿Qué debemos hacer ese día para facilitar a la persona que, por ejemplo, tiene problemas en su movilidad? ¿Cómo podemos nosotros, qué tenemos que hacer ese día?

SV: Lo principal es tratar de entender que vivimos en convivencia, que vivimos en comunidad y que así como yo tengo mi vida, también hay otras personas que tienen la suya y hablando específicamente de personas con discapacidad, necesitan al momento de ir a emitir su voto, que es parte de sus derechos y les corresponde, necesitan tener prioridad al momento de ir a votar y empatizar en ese lugar.

Empatizar mirando hacia un costado, mirando a quien tenemos al lado y si vemos a una persona con discapacidad darle la prioridad que necesita y que le corresponde. También observando si vemos a una persona con discapacidad que necesita ayuda, poder brindarla, más allá de si estamos hablando de ser o no autoridad de mesa o de cumplir algún tipo de función dentro de las elecciones.

Porque siempre es como o que esperamos y que le corresponde a fulano y me parece que entre todos deberíamos construir esta empatía de la que tanto hablamos pero muy pocas veces realmente se lleva a la práctica y creo que es porque estamos inmersos en una vorágine que a veces perdemos de vista las necesidades y las demandas de los demás.

Todavía no hay una conciencia de que son personas que están activamente participando de las elecciones, también tienen ganas de emitir su voto, de participar de las elecciones y de todo lo que refiere a la parte, al ambiente y la parte política porque también se debe generar propuestas siempre para este colectivo.

¿Cuáles son las principales barreras que se pueden observar cuando se trata de los derechos de las personas con discapacidad, de las prioridades cuando hablamos de esta época de elecciones?

SV: Las principales barreras para mí tienen que ver justamente mucho con la falta de conocimiento, con la falta de tener en cuenta que las personas con discapacidad existen. Como es un colectivo que normalmente históricamente estuvo como tapado, como excluido y no se lo mostró y tampoco se hablaba tanto de discapacidad, entonces es como que no tenemos en el día a día, en la cotidianidad pensada la idea de que nos podamos cruzar con una persona con discapacidad.

Y a partir de ahí falta mucha capacitación en la temática para saber justamente cómo tratar, cómo abordar a una persona con discapacidad, eliminar esta creencia de que una persona por tener una discapacidad necesita ayuda porque no siempre es así. Entender también que la accesibilidad a los diferentes ámbitos y a los diferentes espacios es fundamental para que realmente se puedan generar cada día más políticas inclusivas en torno al colectivo de personas con discapacidad.

Pero creo que todo parte de generar una conciencia, una conciencia en toda la comunidad, en todo el sector de que nadie se sienta ajeno porque la discapacidad atraviesa a toda la sociedad. Y nadie está exento ni ajeno a poder tener algún tipo de discapacidad que sea permanente, trastorne y desde ese lugar cuando vamos a pensar lo que sí nos toca, no es correcto que nos toque para empatizar y para ser amable con el otro y para fijarnos a ver en qué podemos ayudar, en qué podemos acompañar para que realmente la inclusión de la que tanto hablamos sea una realidad para las personas con discapacidad.

Me pregunto en este caso, pero ha pasado siempre, desde el momento que incluían a una lista, por ejemplo, a personas con discapacidad, a colectivos diversos, parecía que los utilizaban, ¿ha cambiado eso?

SV: Mira, yo no sé si ha cambiado en un 100% y lo que valoro y lo que veo que no veía hace años atrás, yo tengo casi 37 años y no lo he visto antes, es que se empezó a hablar de discapacidad, o sea, se puso en la agenda el tema de tratar la discapacidad porque creo que también tiene que ver con una especie de reclamo que venimos haciendo de que nos midan, de que bueno, de que empaticen, de que se den cuenta de que también tenemos derechos porque partimos de esa base y a partir de ahí empezar a construir.

Yo en el 2012 formé parte de una lista para candidatos a concejal, o sea que me sentí incluida y tuve la posibilidad desde ese momento en el ambiente político empezar a hablar de discapacidad y de la importancia y de las cuestiones que todavía faltan para atender.

Lo que todavía como sociedad y como provincia y como país nos queda todavía por hacer, que es mucho, se empezó pero es un camino largo, es un camino lento y como yo digo, la inclusión de personas con discapacidad tiene que ver con un cambio cultural y ese cambio cultural se da con un paso a paso, con un día a día, con mucha charla, con mucha capacitación, con espacios como los que dan ustedes, en donde se visibilizan las cuestiones que tienen que ver con personas con discapacidad y nuestra realidad y las cosas a las que nos enfrentamos todos los días y desde ahí también ver qué es lo que queda por hacer y trazar un plan de acción que para mí es lo principal para poder trabajar como corresponde.

¿Qué es lo que más le molesta en cuanto a esta situación, a falta de respeto, a lo que tiene que ver con esta accesibilidad?

SV: Sí, por ejemplo a mí, digamos en el día a día si hablamos del transitar, lo que más me molesta son las personas que obstruyen los lugares que están habilitados para personas con discapacidad, hablemos de rampas, hablemos de las bajadas en las esquinas que están justamente para sillas de ruedas, para cochecitos, para adultos mayores, también el ir a un supermercado por ejemplo que no te den prioridad o el ir a hacer un trámite que no te den prioridad y que les dé lo mismo. Entonces en ese sentido me parece que la cotidianidad y lo que hace a la convivencia en cosas que hacen las personas en su hacer diario y también hacemos las personas con discapacidad.

