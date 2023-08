Campo Viera | “Ahora necesitamos de la comunidad más que nunca, tenemos que empezar de cero otra vez”, sostuvo la encargada del refugio de animales que se incendió

Angélica Benítez, encargada del refugio, habló acerca del incendio del mismo ocurrido en Campo Viera, comentando que se enteraron del hecho por una llamada de uno de los cuidadores que estaba a cargo de la protectora en ese momento. Además, contó que el refugio funciona hace más de 10 años con ayuda de los vecinos de la localidad, y manifestó que actualmente están al cuidado de 200 animales.

El pasado martes en Campo Viera, un incendio devastó el refugio que albergaba a más de 200 animales, dejando a los voluntarios y trabajadores desesperados por salvar lo que pudieron. Angélica Benítez, a cargo del refugio, compartió la angustiante situación y pidió a la comunidad su ayuda.

«Nosotros somos una protectora que estamos funcionando hace más de 10 años. Nuestro lugar es bastante humilde. Lo hacemos con la colaboración de la gente de Campo Viera, una ciudad pequeña en crecimiento», señaló.

Además, mencionó que la situación económica siempre es un desafío. «Con los precios elevados y la situación actual, mantener un refugio se vuelve aún más complicado. Pero siempre hemos contado con la colaboración de la comunidad y la ayuda de donaciones».

En ese contexto, relató como sucedieron los hechos la noche del incidente. «Estábamos en mi casa, mirando el partido de River, cuando recibimos una llamada de Maxi, uno de nuestros cuidadores, avisando del fuego en el refugio”, contó. Inmediatamente, Benítez y su esposo corrieron hacia el lugar, y “al llegar, el panorama era desolador», lamentó. El fuego se extendía rápidamente, devorando estructuras y amenazando la vida de los animales.

A su vez, comentó que con la desesperación, “no hubo tiempo ni para llorar, porque llegamos y era tratar de apagar porque el fuego se iba yendo a los otros caniles. Soy una persona bajita, pero vi que un canil se estaba quemando y, no sé de dónde saqué fuerza, arranqué la madera, el tejido y las agarré», narró. A pesar de los esfuerzos frenéticos, no todos los residentes pudieron ser salvados.

Pese a la lluvia, contó que el fuego se mantenía porque lamentablemente, las llamas encontraron su alimento en los materiales inflamables del refugio, como las virutas y las bolsas plásticas donde almacenaban alimento, mencionó.

Con evidente dolor, rememoró la pérdida de algunas mascotas. «Messi, un cachorro que había sido rescatado en tiempos del mundial, fue uno de los que no logramos salvar. Era uno de los tantos que requerían cuidados especiales y que se encontraban en el área más afectada por el fuego».

En esas circunstancias, el incidente se cobró la vida de cerca de 20 perros. En cambio, los gatos lograron escapar y se salvaron junto a otros perros, dijo la mujer. Así, con el correr de las horas, “fueron llegando del monte, del frente, están asustadísimos pero fueron volviendo todos”.

Tras el duro golpe emocional, Angélica, quien también es docente y directora de escuela en la zona, expresó. «Nuestro deseo es que los animales estén sueltos. Pero no siempre podemos, por eso, a veces, los atamos. Pero eso no nos detiene. Siempre vamos y buscamos al animal necesitado», admitió afirmando que aunque las condiciones no son las más adecuadas, junto a su familia y otros voluntarios que la acompañan, tratan de solidarizarse cada vez que son informados acerca de un caso de abandono o maltrato animal.

Después de la tragedia, el llamado es claro. «Ahora necesitamos de la comunidad más que nunca, tenemos que empezar de cero, otra vez». Benítez invitó a todos a colaborar para poder reconstruir el lugar, y continuar con su labor de salvar y proteger a los animales en situación de vulnerabilidad.

“Siempre dijimos, la gente puede brindar lo que sienta, lo que pueda, lo que quiera, lo que dictamine su parte económica y su parte afectiva”, manifestó, haciendo hincapié en la importancia de las donaciones, ya sean materiales o monetarias, para poder continuar el servicio ad honorem.

Con relación a la ayuda, consideró que incluso algo tan simple como un clavo puede hacer la diferencia. «Desde un clavo, porque necesitamos un clavo para arreglar las cuchitas, hasta una 4×4 viene bien”, bromeó, haciendo referencia a las necesidades del refugio y su movilidad.

La ubicación es frente a la YPF de Campo Viera, se debe ingresar por la mano izquierda, en el Km 28 del municipio. Para obtener la dirección exacta, alentó a aquellos interesados a preguntar en la zona, ya que los locales seguramente estarían familiarizados con la protectora y podrían guiarlos correctamente. El número de contacto es: 3755445715.

Finalmente, puso de relieve el trabajo colaborativo con otras protectoras de la provincia. «Nos ayudamos entre protectoras», destacó, y terminó su relato con un mensaje alentador, subrayando que “hablamos el mismo idioma, porque nos encontramos con otros rescatistas y solo hablamos de animales”, confesó. Aún más, incentivó a las familias a que “adopten, no compren”.

