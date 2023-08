La próxima fecha del Campeonato Misionero de Pista será decididamente especial y un viejo conocido de la categoría tendrá su regreso. Hablamos de Tomás Sniechowski, piloto obereño que desde hace seis años no disputa el zonal y que será de la partida de la mano del paraguayo Javier Detienne.

La próxima fecha del Campeonato Misionero de Pista será decididamente especial y un viejo conocido de la categoría tendrá su regreso. Hablamos de Tomás Sniechowski, piloto obereño que desde hace seis años no disputa el zonal y que será de la partida de la mano del paraguayo Javier Detienne.

“Estoy muy feliz de volver a correr, muy agradecido con Javier Detienne y con Jorge Bohn por tenerme en cuenta y confiar en mí para esta carrera” explicó el obereño que este año no pudo arrancar a nivel nacional por cuestiones de presupuesto y agregó: “que me den la posibilidad de volver a subirme me pone muy contento que también contento de volver a correr acá en misiones, me genera mucha nostalgia después de tanto tiempo”.

Por su parte el piloto paraguayo, Javier Detienne expresó porque decidió hacer dupla con Tomas: “lo invite para esta fecha del misionero por la calidad de persona que es, por el excelente nivel conductivo que tiene y aparte de eso venimos trabajando ya con él hace un par de fechas acá en el zonal y nos llevamos muy bien, nos entendemos bien.”

“El nivel en Misiones aumentó un montón, además los pilotos que vienen a la carrera de invitados ponen la vara muy alta, eso me motiva y ya quiero que llegue el día de la carrera porque tengo ganas de estar en la competencia” dijo Sniechowski sobre la actualidad del deporte motor.

Tal vez te interese leer: Llega la 16° edición del Jeep Fest en San Vicente: el cronograma completo

En tanto que, Detienne hizo hincapié sobre la Clase 3 “la categoría está muy difícil, muy pareja con pilotos de primerísimo nivel. Yo sigo adaptándome al auto, que es totalmente nuevo a lo que estaba acostumbrado. Venimos trabajando en ese hermanamiento con “Tomy” que me está dando una mano terrible. El balance es muy positivo, seguimos mejorando fecha tras fecha, así que espero seguir por este camino.”

“Estoy confiado que vamos a andar muy bien, hicimos una prueba la semana pasada, quedaron pendientes algunas cositas para seguir probando y volveremos a hacer una prueba la semana próxima” cerró Javier Detienne.

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Pista se disputará del 25 al 27 de agosto en el Autódromo de Posadas, donde el TP Clase 3, TC4000 Misionero y Copa Fiat 1.4 tendrán carreras con invitados mientras que el TCM y TP Clase 1 lo harán sin invitados.