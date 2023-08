Análisis del economista Hernán Lechner sobre el impacto económico pre y post-elecciones

Hernán Lechner, magíster en economía política y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se refirió a la medida que tomó el gobierno en relación al alivio fiscal. Además, habló del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, manifestando que esta resolución permitió correr al FMI del centro de la escena en las elecciones.

El magíster en economía política y director del CEPA, Hernán Lechner, dio una visión detallada sobre las implicancias de una posible victoria opositora en las elecciones PASO y los efectos en el dólar y la economía nacional.

Lechner comenzó analizando el impacto del impuesto a las ganancias, señalando que el número de trabajadores que pagan este impuesto ha disminuido en los últimos años. «Hoy estamos hablando de que sólo el 10% de los trabajadores registrados pagan el impuesto a las ganancias», afirmó. Explicó cómo las recientes actualizaciones de las escalas y beneficios, como la exención de viáticos y horas extras, han mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores y la productividad de las empresas.

El economista también se refirió a las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, sobre las economías regionales y las retenciones. «Es una medida trascendente», afirmó Lechner, destacando que esta iniciativa beneficia especialmente a los pequeños productores y fomenta la producción en diversas áreas.

«En los grandes cultivos, tenés grandes empresarios o empresas o pools exportadores y demás, mientras que en general en las economías regionales tenés productores de porte menor y por lo tanto, esta es una medida que favorece a los pequeños productores y que parece realmente muy razonable. Es decir, también uno escucha muchas veces que hay que favorecer a las economías regionales, entonces acá tenés una medida concreta. Si bien tenían una tasa, una alícuota de retenciones de derecho a exportación menor a las de otras producciones, de todas formas esto es un alivio importante», añadió.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comentó que si bien el FMI históricamente no ha beneficiado a Argentina, el reciente acuerdo logró evitar la «extorsión» del Fondo, que inicialmente buscaba una devaluación del 100%. «Imagínense lo que nos están viendo, lo que significaría para su vida cotidiana una devaluación de arriba del 100% y que los precios se disparen, además en un escenario de fragilidad económica. La verdad que me parecía una irresponsabilidad fenomenal. No se concretó, el equipo económico Massa logró evitar esa situación y además logró dos cuestiones muy importantes que eran el objetivo significativo de cara al proceso electoral».

Ante la posibilidad de un cambio de rumbo político y una victoria de la oposición, Lechner advirtió sobre la especulación en el mercado cambiario. «Si a alguno de los referentes de la oposición le fuera muy bien el domingo, no te quepa la menor duda que el lunes tenés un escenario de corrida muy significativo», advirtió. Además, expresó su preocupación por las propuestas de dolarización o devaluación excesiva, que podrían afectar gravemente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En cuanto a las expectativas de inflación, pronosticó un aumento moderado para agosto debido a factores como el incremento en el precio de la carne y remarcaciones asociadas a decisiones fiscales. Sin embargo, confía en que la tendencia inflacionaria disminuirá en el futuro.

