Asesinato del perro en Itaembé Guazú: “Ingresó a la propiedad de nuestra vecina y mató al perro con una piedra”, dijo uno de los vecinos

En una violenta situación en Itaembé Guazú, la vida de una perra se vio abruptamente interrumpida. Walter Fernández, esposo de una de las testigos, relató los sucesos que llevaron a la muerte del animal y al enfrentamiento entre vecinos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/08/08-07-SantaMariadelasMisiones-Walter-Itaembe-Guazu-hombre-mato-perro-de-piedrazo-agresiones-7.50.mp3

Santa María de las Misiones – Walter Fernández

¿Podrías contarnos cómo fue este hecho que terminó con la muerte de una perra?

Walter Fernández: En principio, estábamos realizando distintas tareas en nuestras casas durante la tarde cuando escuchamos gritos afuera. En esa zona de Itaembé Guazú, los niños suelen jugar en la calle, ya que no hay mucho tránsito. En este caso, un niño de alrededor de 7 u 8 años salió corriendo de la casa de una vecina porque el perro le ladró, asustándolo. El niño cayó en la calle, llorando y asustado, pero logró regresar a su casa.

La situación llamó la atención de algunos vecinos, incluyendo a una señora que salió a mirar. En breve, el padre del niño llegó a la casa de nuestra vecina, ingresó a su propiedad y mató al perro con una piedra.

¿El perro mordió al niño o simplemente ocurrió debido a la caída?

WF: No, en teoría, el perro solo le ladró al niño. No llegó a morderlo. Es importante mencionar que la perra había tenido cachorros recientemente, y dado que el niño ingresó a la propiedad de la familia donde estaba la perra, esta habrá pensado que sus cachorros estaban en peligro, por lo que comenzó a ladrar para mantenerlo alejado. Cabe destacar que la perra no salió de su propiedad; fue el niño quien entró en la propiedad donde estaba la perra.

Tal vez te interese leer: Acusan a un vecino del barrio Itaembé Guazú de Posadas de haber matado a un perro a pedradas

Entonces, ¿el niño invadió la propiedad de la vecina sin supervisión de un adulto?

WF: Si, después me enteré de lo que sucedió porque mi esposa lo vio. Ella presenció cómo el señor mató al perro a pesar de los gritos que ella y otra vecina le dirigieron para que no lo hiciera. Mi esposa salió con el celular de nuestra hija para filmar al perro muerto y comenzó a seguir al hombre mientras lo grababa. La situación se volvió tensa cuando mi esposa intentó confrontar al hombre para obtener explicaciones sobre su acción. El hombre alegó que el perro había mordido a su hijo y que lo llevaría al hospital.

Mi esposa le pidió que trajera a su hijo para verificar la supuesta mordedura. Finalmente, trajeron al hijo enojados y mostraron su pierna, pero en el video no se veía ninguna mordedura de animal. En ese momento, la madre del niño le dio una cachetada a mi esposa, la empujó y ambos agredieron físicamente a mi esposa, quien cayó contra un pilar.

En ese momento, mi hija me alertó de la situación y fui a la escena. Mi esposa me informó que habían matado al perro y que el hombre la había agredido. Cuando el hombre intentó irse en su camioneta, le dije que esperáramos a la policía.

¿Llegó la policía a tiempo?

WF: Sí, la policía llegó aproximadamente 10 minutos después en una patrulla motorizada. Sin embargo, se presentó un problema durante la detención. Mi esposa me informó que el hombre también la había agredido, pero entendemos que debemos seguir los procedimientos legales. Decidí esperar a la policía en lugar de iniciar un enfrentamiento físico.

¿Había tenido este hombre denuncias previas por situaciones similares?

WF: Sí, algunos vecinos habían denunciado a esta familia debido a que sus gatos estaban en condiciones precarias. Mis vecinos y yo tratamos de ayudar a los gatos, pero la familia siempre rechazaba nuestra ayuda.

¿Cómo reaccionó el barrio ante todo esto?

WF: La noticia se propagó por las redes sociales y los grupos de vecinos se manifestaron en contra de lo sucedido. En general, esta zona tiene problemas similares y la gente comenzó a compartir sus experiencias negativas con esta familia. La situación resalta la falta de conciencia y cuidado hacia los animales en nuestra sociedad.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/wFS32rYwjH — misionesonline.net (@misionesonline) August 2, 2023