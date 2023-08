Lady Gaga anunció el regreso de su espectáculo de jazz en Las Vegas y homenajeó a Tony Bennett

El lunes, la ganadora de trece premios Grammy y un Óscar anunció su regreso al Dolby Live del Park MGM de Las Vegas para su emblemático espectáculo "Lady Gaga: Jazz & Piano". El espectáculo se reanudará el 31 de agosto y Gaga, de 37 años, ofrecerá 12 actuaciones en total antes de terminar el 5 de octubre.

Gaga también anunció la noticia en su Instagram con un emocionante tráiler que incluía imágenes de conciertos anteriores. El vídeo adelantaba «versiones acústicas de sus éxitos» y canciones clásicas del jazz norteamericano.

La cantante de «Bad Romance» inició originalmente su residencia en enero de 2019, alternándola con su espectáculo pop Enigma. Terminó en mayo de 2022.

La noticia de sus espectáculos de jazz llega días después de que la cantante de «Born This Way» rindiera homenaje al fallecido ícono del jazz Tony Bennett, con quien publicó los álbumes colaborativos Cheek to Cheek (2014) y Love for Sale (2021)

«Echaré de menos a mi amigo para siempre», reflexionó la cantante en un emotivo post de Instagram en el que se ve a ambos abrazados en un camerino.

«Echaré de menos cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario», añadió Gaga sobre Bennett, fallecido el 21 de julio a los 96 años.

«Con Tony, viví mi vida en un túnel del tiempo. Tony y yo teníamos un poder mágico», continuó. «Nos transportamos a otra época, modernizamos juntos la música y le dimos nueva vida como dúo de cantantes. Pero no era una actuación. Nuestra relación era muy real».

Además de enseñarle sobre la música y el mundo del espectáculo, Gaga dijo que Bennett «me enseñó a mantener el ánimo alto y la cabeza bien puesta».

«Era optimista, creía en el trabajo de calidad y en la vida de calidad. Además, estaba la gratitud… Tony siempre estaba agradecido», compartió, antes de señalar los hitos personales en la vida de Bennett como marchar con Martin Luther King Jr. y servir en la Segunda Guerra Mundial.

«Llevo mucho tiempo llorando la pérdida de Tony. Tuvimos una despedida muy larga y poderosa», continuó Gaga. «Aunque había 5 décadas entre nosotros, él era mi amigo. Mi verdadero amigo de verdad».

«Nuestra diferencia de edad no importaba; de hecho, nos daba a cada uno algo que ninguno de los dos tenía con la mayoría de la gente. Éramos de dos etapas de la vida totalmente diferentes, pero estábamos inspirados».

También se refirió a la causa de su muerte, escribiendo que «Perder a Tony a causa del Alzheimer ha sido doloroso, pero también fue realmente hermoso.»

«Nunca olvidaré esta experiencia. Nunca olvidaré a Tony Bennett», escribió Gaga a modo de reflexión. «Si pudiera decir algo al mundo sobre esto le diría que no descarten a sus mayores, que no los dejen atrás cuando las cosas cambien. No se sientan cobardes cuando estén tristes, sigan recto, la tristeza forma parte de ello. Cuida de tus mayores y te prometo que aprenderás algo especial. Puede que incluso mágico».

«Y presta atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos entre mi compañero musical y yo fueron sin ninguna melodía», añadió, antes de despedirse: «Te quiero Tony. Con amor, Lady».

(Fuente: People)