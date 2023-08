Decapitó a su mamá, dijo que actuó bajo “órdenes de alienígenas” y ahora buscan llevarlo a juicio

Martín Alberto Fallico Gutiérrez estuvo internado en una clínica psiquiátrica antes de cometer el crimen. Sus delirios místicos lo llevaron a asesinar a su madre de la forma más cruel y para los peritos, esta situación lo declararía inimputable. Los jueces, a pesar de las objeciones de la fiscal que investigó el caso, decidieron someterlo a un debate oral.

Martín Alberto Fallico Gutiérrez, de 43 años, protagonizó un crimen espeluznante: mató a su propia madre, la decapitó viva y tiró su cabeza a la basura. La terrible verdad que pesaba en su mente lo llevó a entregarse a la policía. Sin embargo, el caso tomó un giro inquietante cuando descubrieron que el asesino había inundado las paredes con textos que hablaban de universos paralelos, deidades y la influencia de “seres alienígenas”. Para los peritos, esto lo declararía inimputable. Pero, a pesar de las objeciones de la fiscal que investigó el caso, deberá enfrentae un juicio oral.

“Vengo a entregarme porque maté a mi mamá”, fue la frase reveladora que el asesino les dijo a los oficiales de la Departamental La Plata el 21 de noviembre del 2021. Su apariencia los sorprendió, ya que se presentó recién bañado, peinado prolijo, vestido con camisa y corbata. Llevaba consigo un bolso con ropa como si supiera que podía quedar detenido un largo tiempo.

Fallico ya conocía las reglas del juego porque fue policía y se desempeñó en tareas administrativas hace casi 10 años. Según pudo saber TN, egresó en 2014 del Instituto de Formación Policial “Rosendo Matías”. En 2018, pidió la baja después de presentar carpeta psiquiátrica porque padecía un trastorno de “bipolaridad”. Después de confesar el crimen de su madre, les dio las llaves de su casa, dejó que le coloquen las esposas en sus manos y posó para la foto que después dio vueltas por todos los medios de comunicación.

Los acontecimientos del fatídico día del crimen se reconstruyeron a la mañana siguiente. Los hechos confesados por el acusado ocurrieron en el domicilio donde Martha Susana Gutiérrez convivía con su hijo, ubicado sobre calle 82 entre 12 y 12 bis, del barrio Monasterio. Hasta allí fueron los policías de la comisaría 8° para inspeccionar la escena. Les había parecido “raro” el relato y tuvieron que ir a constarlo con sus propios ojos.

La casa parecía la escena de una película de terror. La sangre cubría las paredes y los muebles del living. Eso les dio la primera certeza de que lo referido por Fallico era verdad. Pero cuando entraron a la habitación de Susana, lo confirmaron de la manera más espantosa. Lo primero que vieron fue un bulto tapado con una frazada. Al levantar el acolchado, estaba el cuerpo de la mujer de 73 años, recostado sobre su cama, rodeado de un gran charco de sangre. Lo que llamó la atención fue que el cadáver no tenía la cabeza.

A partir de ese dato, los policías empezaron a buscar por toda la vivienda el cráneo. Después de varias horas, lo encontraron en un lugar insólito: estaba adentro de una bolsa, en el interior de un tacho de basura.

Universos paralelos, deidades y la influencia de “seres alienígenas”

Como si un cadáver decapitado no fuera suficiente para impresionar a cualquiera, los oficiales se quedaron impresionados al descubrir que la casa estaba plagada de leyendas extrañas que fueron escritas de puño y letra por Fallico Gutiérrez.

En la habitación donde ocurrió el matricidio, los oficiales se encontraron con un cartel gigante sobre la puerta que decía “No molestar”. Más abajo, se podía leer: “Gracias totales a todas esas personas que me ayudaron. Perdón y disculpas mundiales, universales, galácticas. Sé que hay buenos seres humanos y muy buenas razas alienígenas que quieren ayudarme”.

Pero lo peor estaba por venir. Dentro de la pieza, hallaron múltiples inscripciones perturbadoras, como “Crear mi mundo, mi universo, mi anillo multiverso; mis deidades libres de religiones y libres de derecha e izquierda”, “Maldito libre albedrío” o “Matrix holográfica, arcaica alienígena. Mi Dios de todos los tiempos”, que decoraban el taparrollos de la persiana de la ventana.

Los espeluznantes hallazgos continuaron cuando los peritos científicos que inspeccionaron la casa abrieron la heladera y encontraron más frases aterradoras. En una caja de pescados rebozados, se podía leer: “Salmo 82: somos dioses en este juego (nos tienen dormidos); despierten, jueguen para mí, yo no quiero mentir; no me causa gracia nada”.

Los escritos también revelaron la obsesión del asesino por los extraterrestres y las deidades. Un “casco” casero hecho de papel aluminio, encontrado sobre un pedestal de yeso, nombraba a “Zeus, Poseidón y Hades, dioses amigos”. Supuestamente, Fallico Gutiérrez lo usaba para comunicarse con los seres de otro planeta.

Discusiones, maltratos y muerte: cómo era la relación del asesino con su madre

La reconstrucción del crimen continuó con el testimonio de los vecinos, quienes afirmaron haber escuchado discusiones y amenazas previas en la vivienda de la víctima. Fallico Gutiérrez, quien había sido diagnosticado con trastorno psicótico y parafrenia en 2018, había mostrado signos de peligrosidad para sí mismo y terceros, lo que complicó su situación judicial.

Uno de los testigos que declaró en la Justicia dijo haber escuchado que Fallico amenazaba a Susana. “Hija de puta, te voy a matar, te voy a cortar el cuello, te voy a degollar”, le gritaba. También manifestó que el hombre le gritó: “Yo ya tengo 42 años, a mí no me internan nunca más. Quiero salir, basta de este juego de actores y actrices”.

Pero la declaración más contundente fue la de una vecina que observó a la víctima a las 15.30 del 21 de noviembre del 2021, minutos antes de su asesinato. “La vi a Susana ese día. Estaba alegre, escuchando música de Abel Pintos. De un momento a otro, él salió enfurecido de su domicilio, la agarró del cuello y la metió a la fuerza a la casa”. Después de eso, todo fue silencio. La mató.

La autopsia al cuerpo de la mujer de 73 años reveló que fue degollada cuando estaba con vida. Primero, el hombre golpeó su cabeza con un caño de gas al menos cinco veces. “La desmayé a golpes para evitar que sufriera”, confesó el acusado ante los oficiales que lo arrestaron ese día. Después, le cortó la garganta con un cuchillo tipo gurka de 16 centímetros. Ambas armas fueron secuestradas por los peritos y llevadas a analizar. Las pruebas en su contra, además de su confesión, eran más que contundentes.

Un juicio de lo insólito y la duda de la imputabilidad

El debate sobre si una persona inimputable debe ser juzgada dividió opiniones. La fiscal y algunos expertos argumentaron que una medida de seguridad, como la internación en un hospital neuropsiquiátrico, sería más adecuada para velar por los derechos y la salud mental del involucrado. Sin embargo, hace pocas semanas el caso fue elevado a juicio oral.

La funcionaria a cargo de llevar a cabo la instrucción fue María Cecilia Corfield, titular de la UFI N°2 de La Plata, que en ese momento reemplazaba a Ana Medina (UFI 1) que estaba con licencia. Ella se encargó de recopilar las pruebas suficientes, incluida la historia clínica del imputado, en la cual dejaba al descubierto que el hombre padecía un severo trastorno psiquiátrico.

El informe de la Clínica Privada “San Juan”, de donde se escapó para volver a vivir con su mamá, fue entregado a los doctores de la Asesoría Pericial La Plata, Eugenio Camino y Pablo Forte, luego de entrevistarse con el encausado. En el documento aseguran que Fallico Gutiérrez resulta ser peligroso para sí o para terceros, presentando un trastorno psicótico crónico, caracterizado por un delirio de ideas polimorfama sistematizado, denominado parafrenia.

Corfield intentó por todas las vías judiciales el sobreseimiento del hombre, diciendo que no era capaz de comprender la criminalidad de sus actos, como lo avala el artículo 32 inciso 1 del Código Penal, que establece cuándo una persona es inimputable. Para eso, pidió como medida de seguridad la internación psiquiátrica hasta que se resulta su situación procesal.

Actualmente, Fallico Gutiérrez está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ensañamiento”, el cual prevé una pena de prisión perpetua. El juez de Garantías, Pablo Raele, rechazó la petición de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal y elevó la causa a juicio, el cual será llevado a cabo por el Tribunal N° 2 de La Plata. Todavía no hay fecha de inicio definida.

La fiscal de juicio será Graciela Rivero, quien informó a TN que ya se hizo el ofrecimiento de pruebas ante el tribunal penal. Además, anticipó que la defensa del acusado pidió una nueva pericia siquiátrica complementaria, que deberá hacerse en lo inmediato.

El juicio será un desafío para la Justicia, enfrentándola a lo insólito y lo desconocido, mientras se busca paz y verdad para la víctima al compás de la comprensión de la mente perturbada de Martín Alberto Fallico Gutiérrez.