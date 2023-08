Columna | Diferencias irreconciliables

La interna opositora no da tregua. De las peleas de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich que se disputan en el país central de la Capital Federal, a los hermanos Schiavoni, los radicales y Pedro Ramón Puerta en la tierra colorada.

A menos de dos semanas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto. Y Juntos por el Cambio en Misiones no solamente carece de timming electoral, sino que lo rellenan con disputas por un par de cargos. Las pruebas se vieron en las elecciones recientes de la provincia de Chubut, los dos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio no pueden ni mirarse a las caras. Por su parte Mauricio Macri pide encarecidamente que el 13 haya un búnker común para conseguir la foto de la “Unidad”; sin embargo, nada parece alivianar esta cuestión y la grieta de los amarillos no afloja un centímetro. “¿Cómo quieren gobernar la Argentina desde una división tan irreconciliable?”, se pregunta la gente de a pie.

El radicalismo y el PRO se dividieron en dos listas: Goerling lleva la bandera amarilla de Pato, con el desaparecido Gustavo González como candidato al Parlasur. Alfredo Schiavoni se alió con Ariel “Pepe” Pianesi y la banda de Gustavo Valdés en Misiones, Martín Arjol (que eligió hacer la plancha ante la pichadura de que Pato Bullrich lo deje afuera de su lista misionera). Ambos esquemas visitan amigos en la provincia de Misiones pero ninguno logra hacerse a la idea de que Innovación Federal va a arrasar con la propuesta del Mandato Misionero. No solamente porque proponen soluciones reales a problemáticas locales, sino porque como ya lo decía el General “La organización vence al tiempo”; y, si hay algo que no sobra en esta campaña es tiempo.

Pedro Puerta se ocupó de salir de vacaciones en el medio de la campaña, pues ningun «Activar» llegó a rosquear un lugar expectante en la lista Larretista que acompaña Miguel Ángel Pichetto, su referente nacional. A su vuelta se dio licencia de poner en ridículo a los candidatos de la lista llevándolos a tarefear a Concepción de la Sierra (por supuesto que muy fiel a su estilo empresarial, no regularizó el trabajo de nadie ante la AFIP). Siguiendo la línea de lo que le hizo a Martín Arjol hace unos meses, cuando le regaló un mate que rezaba “Recuerdo de Misiones”, haciendo alusión a lo poco que representa Arjol al pueblo misionero defendiendo los intereses correntinos y porteños en el Congreso. Es evidente, Pedro Ramón se cree un impune bajo el lema “divide y reinarás”.

Ambas listas constituyen la imposibilidad de lograr acuerdos políticos que se traduzcan en propuestas claras. Como indican desde Buenos Aires, están divididos y sin capacidad de acción. En su pelea anémica, la Renovación saldrá airosa en las PASO, y si todo sigue así, posiblemente logre imponerse para octubre en las generales con toda la autoridad para lograr dos escaños en el Senado, y 3 bancas en la Cámara baja. Lo que permite negociar mejores condiciones para el misionerismo ante el gobierno nacional.

Por Emilia Guevara

Periodista (USAL)

Maestrando en Gobierno (UBA)