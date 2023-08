Leandro N. Alem | Iniciaron una investigación contra sospechoso de estafar venta de inmuebles

El juez Ricardo Balor inició una investigación en contra de Daniel B. por supuesta estafa en la venta de departamentos. A pesar de los rumores sobre una orden de captura internacional, el magistrado reiteró que, si el acusado no está en el país, él sería el encargado de activar dicho procedimiento, incluyendo una posible extradición pero por el momento hay un llamado a prestar declaración.

Ricardo Balor- Radio República

El juez Ricardo Balor confirmó el inicio de la investigación contra Daniel B, sospechoso de una serie de estafas vinculadas a la venta de departamentos en la localidad de Leandro N. Alem. Sin embargo, el magistrado se abstuvo de revelar detalles de la investigación, aduciendo la necesidad de preservar la integridad de la misma.

«No puedo adelantar las medidas dadas en la causa porque en realidad me entorpece la investigación», dijo el juez. «La investigación recién se inicia, se han tomado medidas directas tendientes a tratar de evitar que se pueda consumar un hecho concretamente. Pero no le puedo adelantar la medida que he dispuesto», declaró.

Cuando se le preguntó si la orden de captura era real, reafirmó que no podía proporcionar detalles. «Ayer vino preocupado el doctor Pérez a adelantarme que sus clientes habían dicho y le dije que corría por cuenta de los clientes», afirmó. También indicó que, aunque la causa comenzó y se tomaron medidas, estas no fueron propuestas por el denunciante, sino que las tomó él de oficio.

Respecto a los rumores de una posible orden de captura internacional, el juez dijo que «eso es lo que están pidiendo las personas. La causa recién se inicia, hay elementos que permitirían indicarles que están en presunto delito, por eso hay un abocamiento y una investigación en curso», manifestó, y en simultáneo aclaró que se abstiene de adelantar información porque “eso sería prejuzgamiento” y correría el riesgo de que lo recusen de la causa.

Además, admitió que se tomaron medidas directas relacionadas con algunos de los bienes del principal acusado pero se negó a especificar cuáles eran estas medidas, insistiendo en la necesidad de preservar la prueba.

Sobre la hipótesis de las denuncias de víctimas en otras jurisdicciones, explicó que aunque por el momento solo una persona denunció, fue informado de que “iban a haber al menos dos más”, aseguró, aunque aún no tiene conocimiento de que estas denuncias adicionales hubieran sido presentadas. Asimismo, mencionó que si se confirma que Daniel B. no está en el país, él sería el responsable de activar la petición de captura internacional “y eventualmente una extradición”.

En esas circunstancias, explicó que, resulta crucial llamar a la persona acusada para que haga su descargo, insistiendo con que publicitar las acciones de las presuntas víctimas a veces puede frustrar las medidas de embargo o garantía destinadas a preservar los bienes.

Hasta el momento, no se tuvo contacto con ninguna defensa por parte de Daniel B. «Todavía no tengo nada», sostuvo el juez. No obstante, resaltó que, si existieran motivos para considerarlo un posible prófugo, se activaría la orden de captura, algo que por ahora no ocurrió porque no hay pruebas de que buscó evadir a la justicia. Entonces actualmente “correspondería un llamado a prestar declaración con la garantía de libertad durante el proceso, acorde a los antecedentes que tenga”, aseveró.

“Lo primero que se hizo fue intentar asegurar pruebas”, destacó, debido a que la indagatoria tendría oportunidad de prosperar “en la medida de que haya sospecha bastante para interrogarlo”, dijo.

Finalmente, reiteró que “la causa recién inicia”. Entró al juzgado el día 19 y se establecieron una serie de medidas que, según el magistrado, «no son solo de la provincia, sino que también involucra otros lugares». Los próximos pasos serán «los llamados indagatorios, viene la sumatoria de pruebas, las llamadas a las personas que hacen las denuncias para que vengan a ratificar ese testimonio», e inclusive mientras se difunde el caso puede que surjan otras personas que también se vean perjudicadas, completó.

