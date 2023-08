El nuevo transformador de alta tensión beneficiará a más de 7 localidades y parajes del norte de Misiones

Este jueves se puso en funcionamiento un nuevo transformador de Alta Tensión con una capacidad de 44 MVA en la localidad de Wanda. El mismo beneficiará de forma directa, además, a las localidades de Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Colonia Delicia, Comandante Andresito, Piñalito, Tirica, y varios parajes ubicados en la Ruta Povincial 19 y Ruta Nacional 101.

Con una inversión total de $980.000.000, compartido entre Energía de Misiones y el Gobierno Provincial, el nuevo transformador de alta tensión duplicará la potencia disponible, brindando así un impulso fundamental para el crecimiento y desarrollo sostenible de la zona.

La realización de este proyecto incluyó la instalación del transformador, y también implicó la implementación de equipos de protección, obras civiles y electromecánicas.

Las localidades beneficiadas de manera directa por dicha obra son: Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Colonia Delicia, Comandante Andresito, Piñalito, Tirica, y diversos parajes ubicados en ruta provincial 19 y ruta nacional 101. Cabe destacar que este avance se traduce en una previsión de crecimiento durante los próximos 20 años.

Según lo detallado en un informe de Energía de Misiones, la obra del nuevo transformador tomó 18 meses de trabajo, lapso en el que más de 35 operarios especializados y 3 ingenieros formaron parte en la ejecución del proyecto. Todo ello se realizó con recursos provinciales.

Tras la inauguración del nuevo transformador, Herrera Ahuad anticipó que pondrán en funcionamiento uno igual en Iguazú

En el recorrido por el predio donde se encuentra la obra del nuevo transformador, el gobernador Oscar Herrera Ahuad manifestó que ésta “les permitirá a los municipios tener una política expansiva en cuanto a parques industriales y muchas industrias, puesto que no solamente resuelve de plano el problema que tienen varias localidades, sino que también aumenta la capacidad de distribución». Asimismo, anticipó que “esto se complementa con otro transformador de las mismas características que antes de fin de año estaremos poniendo en funcionamiento en Puerto Iguazú, duplicando la capacidad en dicha localidad”.

Por su parte, Virginia Kluka destacó que “es una obra muy importante para todos los misioneros ya que tendremos cubierto el sector de transformadores en esta área al menos por 20 años”. También destacó el trabajo realizado por los técnicos y operarios que llevaron adelante las tareas de rigor y subrayó que “todo fue realizado con recurso humano propio y mano de obra altamente capacitada”.

Con esta obra se avanza en el fortalecimiento del sistema de alta tensión de la provincia, y que conjuntamente a la Ampliación de la ET Apóstoles, ET Iguazú, ET Itaembé Miní, ET San Vicente y la Nueva ET Garupá, obras de similares características, se desarrolla una inversión superior a los $ 5.600.000.000. Esto permite seguir cumpliendo las metas del programa de inversiones en el sistema eléctrico.