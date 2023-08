“Tenemos propuestas para mejorar las rutas nacionales y buscaremos combatir la inflación del país”, aseguró Carlos Arce, precandidato a Senador

Carlos Arce, vicegobernador de Misiones y precandidato a Senador Nacional, expresó su preocupación por el tema del tránsito y los altos índices de accidentes en las rutas del país. Arce Destacó la importancia del contacto directo con la gente en la campaña electoral y abordó distintos desafíos económicos, resaltando la inflación nacional como el principal problema.

Carlos Arce, vicegobernador de Misiones y precandidato a senador por el partido Innovación Federal, afirmó que presenció en las rutas nacionales traspasos en doble línea amarilla, motos sin luces y gente que no respeta la velocidad máxima que está señalizado. «Tenemos una ruta que viene en subida y bajada, por lo tanto hay lugares donde vos no ves más allá, no tenés una visión para traspasar un auto, y de golpe te encontrás y es cuando suceden los accidentes».

El precandidato a senador destacó la importancia de mejorar la infraestructura vial en el país. «Hace poco participé en una logística para el plan del corredor bioceánico, y sorprendentemente más del 40% de las rutas nacionales de las 10 provincias del norte grande no están en condiciones para este proyecto».

Arce resaltó la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura a nivel nacional. «Vamos a incentivar la construcción de autovías, como la que necesitamos desde San Ignacio a Iguazú y el ensanchamiento de la ruta 14, para que sean realizadas por el gobierno nacional».

Importancia del contacto directo con la gente en la campaña electoral

El precandidato a senador mencionó la importancia de recorrer las localidades y conocer los problemas de la sociedad. «El recorrido con la gente es lo fundamental de la campaña. Visitamos distintos sectores, desde vecinos hasta empresas, para comprender sus necesidades».

A demás, recordó la relevancia de las elecciones y el compromiso de votar. «Insistimos en que las PASO son una elección obligatoria y representan una oportunidad para elegir representantes en el Senado y la Cámara de Diputados. La participación ciudadana es fundamental».

Inflación y desafíos económicos

Sobre la inflación y sus efectos en la política, reconoció que es un problema complejo que afecta a todo el país. «La inflación es el resultado de sucesivos gobiernos que no han podido resolver este problema. No es un tema exclusivo de Misiones, es un desafío nacional pero vamos a seguir trabajando en ello».

Respecto a la capacidad de cambio del actual Ministro de Economía en el futuro, el precandidato a Senador Nacional expresó que «es difícil esperar resultados rápidos para derrotar la inflación. Se necesita un acuerdo político público y privado para lograrlo. Es hora de pensar en el país antes que en intereses sectoriales o favorables».